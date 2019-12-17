正論：關鍵時刻勿蹉跎　止暴制亂莫再拖

中美博弈，美方步步進逼，利用香港局勢作籌碼，又使出《香港人權與民主法案》脅迫，第一回合貿易戰雖云達成首階段協議，實則北京大幅度讓步換來片刻的喘息，特朗普得勢不饒人，料會乘勝追擊，繼續挾港制華，特首林鄭月娥此時上京述職，頗有醜婦終須見家翁之感。

綜合國家領導人的發言，中央堅定支持特區政府依法施政及香港警方嚴正執法，然而林鄭的表現沒有獲得高度評價，只是肯定她與特區政府所作的努力，反而強調香港面臨嚴峻局面，敦促特區政府要繼續努力依法止暴制亂，並抓緊時間，研究香港社會經濟發展中深層次的矛盾。

暴亂至今超過半年，起初很多人包括政府內部都以為示威潮頂多持續兩三個月，到了九月學生開課會減少出來搞事，怎料當權者猜錯了，示威者變本加厲，一發不可收拾，二○一九年都快過去，香港人活在水深火熱中逾半年了，卻甚麼都等不到。暴徒本來還是顧忌解放軍出動，但現在反對派聯繫外國大合奏，美國通過《香港人權法》制裁中港，各國有樣學樣都醞釀制訂類似法例，美國國會眾議院通過《新疆人權法》再次向北京施壓，中方反制的力量未夠阻嚇力，更低頭屈就不平等貿易協議，香港反對派更加有恃無恐。西方高奏凱歌，既然香港可以攻破，當然想進一步干涉中國內政，歐盟外長博雷利會晤中國外長王毅，會後聲明亦特別關注中國新疆以及香港人權狀況，就連英超一名球星亦明目張膽支持疆獨分子，統統不把天朝大國放在眼內。

反對派有外國人撐腰，氣燄逼人，近日又在多區大型商場聚集破壞，無差別攻擊路人及商舖，又闖入酒樓翻枱搗亂，完全脫離示威行動意義，無辜市民看清看楚這是不折不扣暴徒所為。今年十月起警方接獲逾一千二百宗報案涉及近九百個地點，暴行遍地開花、無孔不入，無日安寧，連午餐時間也搞事，人人無法食頓安樂茶飯，深夜鬧市旺角等地堵路縱火已經是家常便飯，警方施放催淚彈驅散群眾亦是「聞」怪不怪。黑色恐怖瀰漫，可憐愛國愛港人士求助無門，撐警又會被標籤遭受報復，官媒多次斥責暴力升級，籲示威者放下武器，對方只當耳邊風，中央昨日雖然表示修例風波對整個社會造成多方面損害，卻至今沒有作出實質對應措施，難免令人懷疑所謂堅定貫徹一國兩制方針，支持特區政府施政，是否只是官樣對白？或者已有放棄香港的念頭？

有傳中央支持澳門成為金融中心包括建立以人民幣計價的交易所等，加上對香港暴亂愛理不理的態度，難免引起香港重要性轉變的猜想。香港是小我，國家是大我，若然犧牲小我能完成大我，作為中國人是義無反顧，但觀乎中美博弈的形勢，已經在貿易戰首回合失利，若然就此放棄香港，任由現成的國際金融中心管治權落入美國手中，豈不是賠了夫人又折兵？千辛萬苦才洗脫的百年國恥，絕對不容再次重蹈覆轍。中國崛起受到西方圍堵，現在正是未來興衰存亡的關鍵時刻，領土是國家尊嚴，好好捍衞主權才能向外敵展示實力與決心，放任香港動亂不管，與投降扯白旗有何分別？

修例風波失職失勢的林鄭月娥應該是帶着「驚風散」上京，雖然收到領導人派的「定心丸」，料不會傻得以為這是一份獎狀，希望她還有愧不敢當的羞恥之心，痛定思痛，回港後切切實實回應中央的使命。不奢望無能政府可以解決深層次矛盾，但是止暴制亂，實在刻不容緩，之前有傳政府以為掃蕩大學校園便能剷除暴徒中的勇武派，可是事實擺在眼前，廢官又一次錯判形勢，被洗腦的年輕人又何止區區一萬幾千人，政府最初縱容暴亂，令一批又一批學生被暴力氣氛感染，投入反政府，警方周日共拘捕三十一人，當中十七人仍然在學，動亂時間拖得愈長，投向示威者的比率將會愈來愈高，銀髮族、白領、南亞幫……反對派正在連結各階層，推翻政府恐怕指日可待。

警方斥責有人想利用心智未成熟的年輕人，進行違法行為以達目的，行為卑劣。妖言惑眾，散播流言抹黑警隊，意圖在遊行中開槍製造混亂嫁禍警方，暴徒的行為又何止卑劣。屯門日前拘捕三人涉嫌試爆遙控炸彈，簡直到了恐怖分子的境地。美國養大伊斯蘭國害己害人，香港正步向同樣毀滅之路，一國兩制若產生了一個恐怖主義特區，這個罪名又有誰人可以擔當？