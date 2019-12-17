神州觀察：茅台只應權貴有　百姓哪得幾回聞

內地貪官幾乎都存在生活奢靡、揮霍浪費行為，這從他們的落台審查通告中不難察見。茅台酒以其「國酒尊榮」，一直以來都是貪官們「盡顯奢華」的恩物，美酒滋潤着腐敗，腐敗反過來又讓貪官們活得更滋潤，堪稱兩全其美。

陝西省紀委、省監察廳、省預防腐敗局預防腐敗室前主任胡傳祥因行賄、貪污等罪行，日前被判處有期徒刑九年，並處罰款三百多萬元。此人被指平時應酬多，亦偏愛喝茅台酒，以致家中倉庫堆滿了空酒箱，並且懂得廢物利用，多次將賄款裝於其中送人，據說最多一次曾放入五百萬元現金行賄，多年間神不知鬼不覺送了幾千萬元出去。

當然，問題的重點並不在這裏，而是那麼多的茅台酒和現金究竟從何而來？當局天天反腐敗，貪官們的「革命小酒」卻在天天喝，而且還得喝茅台、五糧液一類的好酒，套用內地官媒慣用的質問語：誰給他們這麼大的權力和底氣？很顯然，官員靠自己那點工資收入肯定喝不起成箱的茅台酒，公款招待茅台至少又屬違反「四風」，所以除了是在用公權力換酒喝，大搞腐敗交易，再無更好的解釋了。

也許正如有落台貪官所言，一天不進錢都會令其心裏難過，或是被貪婪的魔鬼附身，寡廉鮮恥慣了。上海市人民檢察院原檢察長陳旭受審時就曾坦承，喝酒便要喝茅台酒，而且還要喝得出年份；紅酒要喝法國三大酒莊的，還要品得出甚麼牌子。浙江寧波市原人大副主任蘇利冕則表示，自己對「拉菲」情有獨鍾，並能「一口就嘗出年份」，可見「業精於勤」的道理沒有錯。

貪官們的生活固然奢華，一些有錢有勢的亦不遑多讓，有秦嶺違建別墅中的主人就被揭平時會拿五十年的茅台當水喝，並成箱地請別人喝，喝不完還讓帶走，簡直羨煞老百姓。然而，有指此人的父親曾在西安市黨政部門擔任要職，說到底，權貴是同一個階層，性質屬共生共榮，互為倚仗；就像胡傳祥的舅父是陝西省委前書記趙正永，後者已因秦嶺違建別墅等多項貪腐罪行被拿下，並被定性為可恥的政治兩面人、兩面派，胡傳祥又能好到哪裏？

「朱門酒肉臭，路有凍死骨」仍是內地社會的現實情況，一邊是權貴們壟斷了中國的絕大部分社會資源，揮霍起來既不心痛，亦無所顧忌；一邊卻是看不起病、住不起屋、上不起學的窮苦百姓繼續淪為被收割的「韮菜」，所謂的偉大復興、中國夢，對他們來說，永遠只能是幻景。若真如當局所說，到了明年之後可全面建成小康社會，那麼內地社會是否就再無貧富分化之說了？顯然不是，因為只要權貴階層還在，一切還將照舊。