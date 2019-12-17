功夫茶：官搞環保一鑊泡　工業邨淪垃圾崗

政府搞環保一直為人詬病，尤其回收廢料顯得落後，無論回收紙包盒、俗稱「四電一腦」嘅電器電子產品，廢官因規劃不周及管理不善，結果實施一年後，不少大件電器被「棄屍」垃圾站。冇靈魂政府搞環保，一味雷聲大雨點小，一個「垃圾徵費」吹到地老天荒，又話最快二○二○年全面實施，施條毛咩！實情係市民連垃圾分類、如何按量收費都搞未清，可見廢官搞環保，愈搞離環保愈遠！

各位街坊，今日再同大家睇吓環保署如何怠政。呢！環保署喺○七年推出「工商業廢物源頭分類計劃」，鼓勵工商業樓宇推行廢物回收，勁啩？之不過個計劃最終又係搞到一鑊泡！記者巡查大埔、將軍澳及元朗三個工業邨，發現大批可以回收嘅廢置物料，好似玻璃、鋁罐、紙皮等都被當廢物亂咁拋棄堆積，部分更被食物殘渣或建築廢料污染，衞生環境堪憂，仲話回收添，真係嘥氣！

記者喺三個工業邨內探視，大致上發現以上情況，喺大埔工業邨，大盛街停車場附近亦淪為垃圾崗，大批卡板、紙皮亂丟不在話下，甚至有大量玻璃、馬桶等建築廢料，蔚為奇觀！可回收物料與食物殘渣混在一起，到頭來唔使問阿貴，都係運去堆填區㗎啦！

嗱！上述三個工業邨，以大埔工業邨有七十一個租戶最多，元朗工業邨有三十七個，而將軍澳有二十九個租戶，政府於上述地點提供嘅回收桶，分別有十一套、一套及四套，當中只有大埔工業邨內有一套回收桶設於公共範圍內。

有環保團體就指出，若然加多啲回收設施，一定可以減少好多浪費；又或者於每個回收物料收集區，鼓勵企業把可回收物料運到該處，避免它們與其他垃圾污染，減少浪費。唉！鬼唔知咩！問題係政府官僚多佛系信徒，一味喃嘸至叻！推出計劃又唔跟進又冇支援，翹埋雙手看雲捲雲舒又一年，推出就當搞環保，有冇成效就關仁隱事！

即係咁，工業邨搞廢物回收，大處則規劃欠奉，小處則回收桶都唔多個，搞環保，你估朝種樹晚𠝹板咩？開講都有話：工欲善其事，必先利其器吖嘛！家陣連回收桶都慳，功夫茶都真係要請你班環境廢官食蕉！

廢官仲話，產自工業運作嘅可回收物料，一般具回收價值，因此一貫做法係由廢物產生者直接聯絡回收商安排回收，而非倚賴政府設置嘅回收安排喎！你老味啊！回收都市廢物，化廢物為有用資源，絕對要政府牽頭配合同支持，今廢官一味卸膊，實在可怒也。功夫茶收番隻蕉，兜口兜面擲過去，再噴一句「吔蕉啦」消消氣！