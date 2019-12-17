財政司司長請吃飯，商討時局。可惜在公立醫院覆診，因為人多，排了四小時趕不及赴會，未能與司長交流，聽同業高見。

香港經濟的局勢，情況惡劣，主要是反修例的暴亂製造出黑色恐怖，加上內外媒體攻擊，香港的治安、社會秩序與國際形象、聲譽都大受損傷。不過，若能即時鎮壓禁制，香港還可救藥。

我的建議是派錢扶貧。香港現有約四十萬貧窮長者，在貧窮邊緣的也不少，政府不應廣泛派錢，而應精準地向六十歲以上的長者派錢，每人可獲八千元。貧窮長者生活久困，稍為慷慨的每人八千元，對他們是很大的紓解，對貧困沒依靠的人意義重大，即使有家庭的，也多屬低下層，派錢給他們，實際上惠及全家。

六十歲以上不用收入考核，按身份證便可支付，可減省行政費用和時間，免陷去年派四千元的毛病，直接快捷，既可顯示特區政府關心長者，也可表現工作效率。涉及的費用稍大，也是投入於社會之內，不易被轉移香港以外，在本地消費會產生循環推動作用，勝於減稅、減差餉的以有產者和中產為目標的措施。

另一方面，中美貿易衝突屬長期之事，美國總會不停地制裁中國，也必然殃及香港，一時的貿易協議改變不了這個大趨勢。

香港經濟要做的，便是針對地把經貿重心轉移至美國以外，開拓新的市場和經濟關係，一如上世紀五十年代香港由轉口港轉變為出口工業生產那樣，當前「一帶一路」發展正好提供時機。國際趨勢是未來十年，貿易的重心在亞洲，佔四成；歐洲其次，佔兩成；美洲下降，包括美國佔不足兩成。香港應去美國化而深耕亞洲、歐洲以及非洲等新興市場，搶先佔據新發展的大市場。有中央政府和內地在這些地區龐大的投資支持，香港進軍這些地區會是事半功倍，而且有珠江三角洲的支援，香港的成功機會巨大。

特區政府相應的措施是幫助香港企業開拓這些市場，不僅是港人熟悉但缺乏深厚經濟合作關係的東南亞，更應是俄羅斯、東歐、中亞、南亞、中東。開拓的方法不僅是貿易發展局傳統的推廣，更應是在科研、人才、調研、專業等各個方面，建立起香港與之的合作機制和基礎投資，其中香港的金融中心功能在這些地區有巨大發展的餘地，需要特區政府用各種協議、自由貿易關係來推動。當歐洲、日本也開始投入於重建絲綢之路與中國合作及競爭，特區政府好應及早布局，幫助香港企業發展，也可減輕未來倘受美國制裁的影響。