正像逾六個月的反修例暴亂反對派取得了階段性的重大勝利一樣，特朗普發動的中美貿易戰也取得了階段性的重大勝利。即將過去的二○一九年，以北京在和美帝國主義的鬥爭中被打得慘敗而走入歷史。這樣的敗績在新中國的「國史」中不多見，新中國在一窮二白的時候、在國力很弱的時候，也沒有這樣的敗績。

改革開放四十年，國力大增了，都敗得如此「痛快」，後人會怎麼評價這段歷史？今日之國人會怎樣的痛心疾首？當年滿清政府簽了一大堆喪權辱國的條約，那是國力大不如人，那是鬼子破城而入，那是好歹也打了幾仗、反抗了一番。如今的慘敗，鬼子未放一槍未派一卒，只是一通耀武揚威，放了幾次「嘴炮」，就不戰而屈我之兵，敗得連找一個像樣的理由而不得，還厚着臉皮說甚麼「雙方在平等和相互尊重原則的基礎上達成協議」云云，真是不枉辦了幾十年的外交，這樣冠冕堂皇、唾面自乾的外交辭令，當年大清王朝的總理各國事務衙門肯定是說不出來的。

作為有國家民族情懷和血性的老百姓，怎麼也想不出一個對國家民族的利益興衰擔負責任、有相當實力和能力的政府，怎麼就會在中美貿易戰場、香港平亂戰場如此輕易大敗？這兩個戰場其實是一個戰場，即中美國運博弈的戰場。這兩個戰場、兩場戰役，北京以同樣的「精神狀態」作戰，得到了同樣的結果——中美貿易戰敗，香港暴亂戰亦敗，皆因北京的「精神狀態」是畏戰怯戰，前怕狼後怕虎，好像被山姆大叔抓住了甚麼小辮子，可肆意敲詐勒索。

當然，北京也不是沒有「硬」的時候，可惜只硬在嘴巴，且只硬一陣子，故淪為空談。對此老美已經看透，香港的反中亂港勢力、「為美國而戰」的洋奴漢奸已經看透，連港英餘孽、香江府衙也已看透。可以斷言，用不了多久，他們就會在兩個戰場再接再厲發起更大的戰役，屆時美國會在貿易戰中要求中國在政經方面實現「結構性改革」，在香港暴亂中繼續「顏色革命」，這些東西作用同一，都是要讓北京變天，把中國肢解也。