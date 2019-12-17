善良的人們總是認為，黑色暴亂持續逾半年，香港已被搞得氣息奄奄，大多數市民理應逐漸醒覺，回歸理性，從而與暴力割席，使社會慢慢恢復正常。可惜事與願違，不管暴徒如何無法無天，如何打砸破壞，依然有不少無知群眾為其拍手叫好，可見香港人的集體智商實在被高估了。

作為一個經濟發達城市，香港社會應相對理性和成熟才對，為何墮落至第三世界水平？唯一解釋是集體中邪。在政治狂熱之下許多人喪失理智，連最基本的是非觀念也喪失。那些整天叫喊「光復」和「革命」的年輕人，既像文革時的紅衞兵，更像清朝時的義和團，香港社會彷彿倒退至人人腦後拖着一條長辮的愚昧年代。

魯迅說過，「中國人並非沒有自知之明，缺點只在有些人安於自欺，由此並想欺人。」香港反對派將沒完沒了的示威活動包裝成爭取民主和自由，將暴力行為美化為光復和革命，將暴徒稱為義士，不正是自欺欺人嗎？他們的所作所為哪有一點民主的氣質？哪有一點革命的味道？他們也許可以自欺，可以舉出一百條理由為自己辯護，將暴力行為合理化甚至合法化，但欺騙不了所有人，更堵不住天下悠悠之口，摧毀香港這筆帳遲早是要還的。

不管怎麼樣，經過這場黑色暴亂的摧殘，香港從天堂跌落地獄，再也不可能重現過去的輝煌。有人說，香港的結局就是淪為中國三線城市，雖不中亦不遠，而這正是香港人自己造的孽，與人無尤。當然，廢青們揚言「攬炒」，無非就是想達到這個目的，但他們可有想過，香港被搞死，家園被毀滅，他們可以逃到哪裏去？有些人也許可以移民，有些人也許可以求美英庇護或到台灣做難民，但絕大多數人只能困守此地面對夕陽殘照，包括那些摧毀自己家園的廢青，他們除了暴力甚麼都不會，連做難民的資格都沒有，哪個國家願意引狼入室？