香港淪陷，被封為暴亂之都，但看來將會再增添罪惡之都的污名。警力分散抗暴，南亞幫及假難民肆虐，不法之徒紛紛趁火打劫。今年七月至十月的罪案數字飆升至超過二萬宗，其中搶劫及爆竊案等較去年同期激增超過九成，幾乎平均每日一宗搶劫，上月更有一天在兩小時內發生四宗爆竊案，合共損失一百四十七萬元財物，情況令人憂慮。

據統計，半年內全港發生逾六百場騷亂暴動，有不少是在網上預告及組織參與，令歹徒提早知道日期及時間地點等詳情，預測警方要調派人手，令部分地區警力相對薄弱，派員巡邏時間較少，出現真空期「冇警時分」有機可乘。有資料顯示，部分械劫案與暴亂接近同時間發生，匪徒大都乘亂逃脫。本月一日，尖沙咀及紅磡爆發示威衝突，警方抽調鄰近地區人手應付，五名匪徒趁機劫走土瓜灣一間金舖總值逾二百萬元的金飾。這樣的犯案模式恐怕成為趨勢，警方人手有限難兼顧，惟有從其他紀律部隊借人作為特務警察協助抗暴。可是一方面警方增加特別人手，另一方面暴徒最近又玩新花樣，在各區快閃示威，特別是午間，隨時隨地搞甚麼「和你lunch」，因為參與者並非穿黑衣，更加難以區分或驅散，不但令防暴警察疲於奔命，亦大大分散了警力，又變成賊匪出動的良機，大家不妨觀察，往後下午時間會否罪案率增加。

警方雖然聲稱盡力維持社區治安，但明顯遠不如以往，市民除了被示威暴行破壞安寧及影響人身安全，亦要面對罪惡急升的威脅，無日安寧。暴徒經常渲染白色恐怖，但他們造成的治安恐怖更令全港市民人心惶惶。從社會學層面分析，示威有煽動性，犯罪亦會有人跟風，最怕出現模仿犯，械劫、謀殺及傷人等嚴重罪案增加，市民在街頭避得過暴徒，隨時又遇上兇徒，橫死掂死，是否不出街才能保住性命呢？