反修例風波拖延至今已有逾半年時間，看來雙方陣營對峙之局依然無法解決，未見緩和迹象。這種對峙肯定延續社會撕裂，消耗社會資源，引致經濟衰退，有百害而無一利。為何不見事件平息迹象？問題出在哪裏？

最近警方公布有關統計數據，反修例的參加者中，年輕學生竟然是動亂主力，被警方拘捕的人中，差不多三分之一是學生。

就是這一大群包括大、中學生的蒙面黑衣人，隨時隨地非法集結、違法堵路、破壞公共交通設施、打砸商舖，甚至有人到處尋釁生事，糾眾行兇、縱火、擲汽油彈、嚴重傷人等行為屢屢發生，暴力處處。他們更佔據大學校園，把校園轉變成兵工廠，利用大學實驗室的原料和設備製造汽油彈和各式具有大殺傷力的武器。我不了解這些學生為何對這個社會如此仇視，絲毫不懂珍惜，肆意破壞。他們之中不少是香港回歸後才出生的一代，在香港最平靜最繁榮的環境下成長，說受到中國共產黨迫害，他們遠遠少於上一代，或者更加少於更上一代。這種反中央反特區政府的情緒從何處來？他們為何對向他們提供這許多資源的社會如此仇視，必欲破壞掃清而後快？

很難明白那些走在最前線以勇武表達訴求的示威者的心態，他們是社會的年輕一代，接受的教育比上一代多。他們有否接受過民主教育？知否民主的要義是尊重異議者的言論自由？大家可以有不同意見，但不能把對方的意見用暴力鎮壓下去。面對持相反政見人士時，他們有沒有包容異見的心？他們以勇武傷人或破壞公物之時，是否以為只要表達自己的想法，便可以公然違法、打砸破壞？這就是他們長期接受的教育過程中建立的品格嗎？通識教育科不是經常強調多元思考、逆向或易位思維的嗎？難道老師未教過他們「己所不欲，勿施於人」的至為基本而又顯淺的做人道理？

怎麼可能以打砸異己者商舖、群毆異見者來解決問題呢？他們也希望別人用同樣方法同樣手段對付他們嗎？

我愈來愈相信問題應該是出在教育制度上。撇開其他奇談怪論的歪理不談，為何現今的大、中學生都只相信暴力？他們為何會接受社會正義是誰人多誰夠暴力誰便正確？當他們蒙面黑衣去擲汽油彈，焚燒異己者的商號，破壞公共交通工具，令普通市民不能上學上班時，到底有沒有人告訴他們這些擾民的行為不對？就算要爭取的目標如何正確，也只會傷害無辜市民，把無關的市民推向敵方，長遠來說是樹敵更多，同情者更少，遲早會受孤立被淘汰。