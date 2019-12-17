剛過去的周日，沉寂一時的黑衣暴徒再次四出破壞，多個商場的食肆和商舖遭殃，更有市民受襲。到底要多麼的精神空虛，多麼的無所事事，多麼的沒有存在感，才會藉着四處鬧事尋求同道中人認同？藉着暴力將個人失敗向社會發洩？一個人若生活充實，人生有成功感，怎麼可能每個星期重複鬧事？

從被捕暴徒以沒有工作的學生、基層工人及失業人士為主觀之，除了學生受人洗腦煽惑，其他的被捕者不少都是社會上的失敗者。這並非筆者偏見，而是從觀察所得的結論。不少參加集會或街頭罵警的所謂市民，他們無非想從中獲得認同感和存在感。例如貌似宅男的年輕男子在旺角參加街頭集會，大叫一聲「五大訴求」，必有許多人報以「缺一不可」，宅男便顯得充滿力量，喜不自勝；又如日間被上司責罵的基層職員，晚上將情緒發洩到警方身上，粗口橫飛不特止，更拿「警嫂」說事，污衊一番，這類人不在少數，只要到過現場觀察必有發現。

香港淪為妖獸都市，黑衣暴徒恍若喪屍一般「機械式」打砸搶燒，他們以不法手段發洩情緒，從中獲得滿足，但香港的民生經濟和競爭力卻慘遭斷送。可以看見，零售餐飲業成為倒閉重災區，預料未來多達七千商舖結業。而暴亂不止，法治被毀，更重創香港國際形象，隨時令投資者撤資走人。難為財政司司長陳茂波還有心情寫網誌講廢話，「憂慮香港未能擺脫暴力和癱瘓的陰霾，令國際投資者失去等待香港復原的耐性，轉到區內或內地其他城市開展或擴展業務」云云，卻不見他提出解決辦法。

來說是非者，就是是非人。香港之所以走不出暴力陰霾，投資者之所以失去耐性，癥結還不是港府止暴無力、制亂無能、一味綏靖投降嗎？治亂世，用重典，偏偏港府反其道而行，甚至有意特赦暴徒，加上司法姑息養奸，投資者捨港遠去，正常不過！