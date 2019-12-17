《易經》的學問廣大悉備，「有天道焉，有人道焉，有地道焉」，以往中國人從政，或多或少都兼通一點易學，懂得天地玄機，不像香港特區政府官員般盲修瞎練。

跟最嚴重時期相比，特區過去十天總算回復了一點平靜，市面上車水馬龍，消費市道再度活躍，香港現出了少許和平曙光。但距離真正的安樂日子尚遠，到隆冬臘月時又有嚴峻考驗，管治班子要早為之計。

香港的氣運特色是畏熱而喜寒，在夏天走背運，冬天較順遂，且看二○一四年的佔領行動，擾攘多時，也是要待至冬季才結束。所以筆者一直建議，特區政府應付反修例危機該在秋天部署，冬天收成。這是從「天道」層面去謀劃政治方略。

所謂「人道」層面，就是以十一月尾的區議會選舉為契機，是次選舉，建制派兵敗如山倒，雖然樣子難看，但也不全是壞事，可以讓部分市民的積怨透過選票宣洩，民憤便會稍為平復。所以，事前不少建制中人鼓吹延遲區選，筆者期期以為不可，幸而特區政府尚有一點智慧，並無當真延期。假若十一月尾的選舉不能成事，或許如今香港還是要過着滿街汽油彈、催淚煙的日子。

香港的地理環境跟北方地區比較，天冷來得較遲，直至今天，部分港人仍可穿短衣短褲走在街上。此地的氣運喜寒，故秋天只能種因，要收到好成果須入冬後過一段時間才可，這就是牽涉到「地道」因素了。

參乎天道、人道、地道，香港過了區選，雖然熬過早前的艱難日子，但下一波的危機將在明年一月出現。監警會就反修例風波所作的報告行將出台，估計結論將惹來市民不滿。到時候，特區政府會順勢成立獨立調查委員會嗎？如果成立，如何照顧警隊的顏面？如果不成立，又如何疏導民怨？特區政府須早作部署。