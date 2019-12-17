一個衰世，妖風、妖孽、妖人、妖事特別多。看官，特區政府止暴制亂無能，烈燄暴行已經成為「常餐」，香港淪為妖獸都市，再咁沉淪下去，經濟只會繼續向下行，而旅遊業、飲食業、零售業恐怕永不超生！

香港步入危急存亡之秋，一眾廢官依然不作為，像愈扶愈貧賴長者多，而食環署招聘爆醜聞，考官疑舞弊通水益自己友。喂，家陣鼠患咁嚴重，鼠疫隨時殺到，唔該畀心機滅鼠，清潔好街市、後巷啦！正事不做幹髒事，若人禍、天災一齊迎鼠年，香港唔死都一身潺！唉，政府用這麼多公帑，竟然養不出一個治港之能人、半個能服人的官吏，這真是香江之大不幸！

呢！就講吓神隱咗大半個月嘅「避政司司長」鄭若驊，佢日前忽然神不知鬼不覺由北京飛返香港，做咗「獨臂神尼」，又忽然多咗責任心，話自己此刻請辭係不負責任。老朽但知一個稍有責任心的高官，是不會上任後依然醜聞不絕，拂了一身還滿！

司底驊日前又發表網誌，廢噏現時政府首要工作係讓社會回復安寧，而佢作為政府團隊嘅一分子，將繼續緊守崗位，並與律政司同事把工作做好，一同捍衞法治。「捍衞法治」出自司底驊把口，真係比粗口更難聽！佢甫上任就放生「黑金案」嘅漢奸黎；至於漢奸黎涉刑恐東方報業集團男記者一案，明明證據確鑿，律政司一拖兩年半仍在「研究」，老朽唔明研究乜嘢要研究咁耐，咁研究落去，唔通想單案自己風化成灰就可甩身？

此外，司底驊話有人專責處理反修例暴亂中被捕嘅逾六千人，然而至今只得三十多人完成司法程序。阿姐，咁搞法，即使六百人都有排檢控啦！所謂有團隊專門負責，豈不是又係廢噏當秘笈？司法程序係一條走鋼索嘅窄道，一跌落去就係鱷魚潭？如此「捍衞法治」實在得啖笑，司長下台去食件三文治實際啲！