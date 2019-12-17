美中預計短期內簽訂貿易談判第一階段協議文本，中方同意在貿戰前的二百四十億美元基礎上，未來兩年再採購三百二十億美元美國農產品，未來會盡力將採購規模增至每年五百億美元；這個數額在達成協議前，中方已表明明年可望達到。以這個購買額去換取內地產品輸美時降低關稅，基本並沒有問題，只要維持這個購買美國農產品份額，特朗普就沒有誘因去亂加輸美產品關稅。

中國的龐大市場需求，單從美國輸入五百億美元農產品根本無法應付，需要開拓新的農產品輸華渠道，美國大豆輸華由一六年時佔該國大豆出口總量的百分之六十二，下降到一八年的百分之十八，顯示出中國已找到代替美國大豆的新貨源，不再側重美國大豆供應，新的大豆來源就是巴西及阿根廷。有了這些新貨源，保持供應穩定，只要從巴西、阿根廷的輸入量調減，轉為進口美國提出的購買額，就可以保有輸美產品原有關稅，做法根本沒有困難。相對地，若過於側重進口美國大豆而沒有其他供應補充，輸美產品關稅必然遭美國飛擒大咬，所以今次貿易談判的主導權並非外界所指是美方。

農業供應鏈的調節亦是平衡國際貿易的技巧，中國原來的畜牧業發達，需要倚賴大豆加工為飼料，現逐步調節到從其他國家進口肉類。中國今年上半年牛肉進口量比去年同期增長五成，但不是進口美國牛肉，主要是阿根廷等南美國家進口產品，而今年中國新增新西蘭輸入紅肉，該國有近四成肉類輸入中國，往後更不斷增加供應量及類別。這樣的調節，是應對非洲豬瘟對中國畜牧業的打擊，同時增加進口肉類以減少畜牧業對大豆的需求，締造了新的食物供應鏈。

透過從不同國家進口農產品，增加相互經貿關係，中國產品的出路就會變得更為廣闊，既減輕側重輸美的壓力，亦掃除沒有美國市場就不行的被動。