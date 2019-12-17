經歷六個多月的暴亂，香港各區滿目瘡痍，到處都受到破壞。本以為區議會選舉過後，生活可以開始寧靜下來，但仍有零星的暴力示威行為，上周更見司法機構遭人惡意縱火，實在不得不令人心寒。事實上，政府在宣傳上理應加強一把，說清楚違法行為的嚴重後果，以達到真正的警示作用。

回想一下，當局為停止暴亂製作過甚麼樣的廣告？大概想到的會有數個，就是「珍惜香港，這個家」、「愛比暴力強，與暴力割席」和「停止暴力，回歸理性」，從勸說的角度希望大家多為香港的未來想想，不要再為一時之氣而作出破壞行為。然而，此種廣告未必能收到預期的效果。要真正做到「止暴制亂」，就必須深入地讓大眾知道違法行為的後果。雖然警方的記者會間中提及罪行的嚴重性，但未必所有人會留意相關內容，此種做法未必能夠深入民心。加之，由於司法程序的滯後性，很多違法者未能在短期內被送進監獄，以致部分暴徒對所干犯的罪行嚴重性不能有充足認知。故此，我們應該要天天談時時說，談的是法例，說的是法治，並且讓反覆的訊息進入市民的潛意識之中。

舉例來說，「暴動罪」最高可判監禁十年；「縱火罪」則最高可判終身監禁；至於「非法集結」的定義，則為三人或多於三人集結在一起，作出擾亂秩序的行為或作出帶有威嚇性、侮辱性、挑撥性的行為等，意圖導致或令人合理地害怕這些人聚在一起會破壞社會安寧，最高可判監禁五年。此等重要的訊息，一直沒有搬上電視或電台的政府廣告，也許有部分人未必知悉具體的內容。

電視或電台的政府廣告，除為了傳遞訊息，還要營造出氣氛。一直以來，香港政府遭人批評，在「止暴制亂」上的決心不足。事實上，一個簡單嚴肅的廣告，用以警示市民切勿以身試法也可以沒有，實在令人相當遺憾。有些事情，必須經常重複，才能讓人意識到嚴重性和後果。即使是年輕人聽不進去，作為家長的成年人，也可能因為廣告的效力，呼籲子女不要前往示威現場。

早於數個月前，曾有媒體指當局正在物色公關公司加強形象宣傳。也許，政府不是需要甚麼樣的專業意見，而是只需在各部門營造出「止暴制亂」決心的氛圍。在多種違法行為交織下的暴亂，政府是沒有理虧，為何不能製作嚴肅的廣告，告誡不要再有任何犯法的舉動，否則將會被檢控？為何店舖盜竊就有廣告，而暴動則沒有？不但要放上電視、電台，更要在公共場所或政府部門的當眼處貼上海報，以表示香港對法治的堅持。

即使政治立場也許會不同，但整體香港市民也是希望能夠有和平的環境，尤其是在不久將來迎來經濟下行。暴動一場也嫌多，也沒有人希望在自己家門口，不時上演激烈的警民衝突，香港實在不能「攬炒」下去。最重要的，還是我們年輕人的將來，若然因為此次政治風波而犯上嚴重罪行，將使他們一生留下不能抹去的污點，也將是社會各界的損失。在此，希望示威者尊重法律，不要期望會有任何特赦。