功夫茶：公屋輪候又延長　房策失焦基層悵

冇靈魂政府向來講就天下無敵，做就有心無力！一味話房屋政策係「重中之重」，之但係政府又志大才疏，好高騖遠，面對經濟下行、民生凋敝，卻無意叫停耗資六千多億元嘅「明日大嶼」，靠死吹爛吹十多廿年後許你一個「五星級的家」！

喂！阿哥，目前香港有成二十萬人住喺危機四伏嘅劏房，而公屋輪候人數已達二十六萬，平均輪候時間長達五點四年。嗱！廢官仲要風扇底下傾偈，盡講風涼話，喺「房事」上歎慢板，難怪早前立法會一個公聽會上，基層反映劏房租金升幅驚人，一時場面火爆，有官員當堂缺氧暈倒！可見「房事」不通，民怨沸騰，可以好大鑊㗎！

呢，公屋輪候時間又延長啦！說時遲那時快，輪候公屋要超過六年！房屋署檢視了一八年七月至今年六月期間二萬零五百名獲安置嘅一般公屋申請者，數據顯示八千八百個申請輪候超過六年，佔整體多達百分之四十三。咁等法，何止等到頸都長，簡直望到雙眼出血，頭髮由黑漸變白，先望到個「立錐之地」！生而為亞洲金融中心嘅香港都會人，能不感到悲哀嗎？政府庫房水浸，肥到着唔到襪，如此「執政為民」、「急市民之所急」，不會感到羞恥嗎？

嗱！廢柴政府寧願倒錢落海，搞乜春「明日大愚」，都唔肯老老實實去發展新界棕地或全盤規劃活化工廈，係都要搞到香江處處有啼痕、基層住得冇尊嚴冇安全先開心？呢個政府實在太不該！明明覓地建屋無能，公屋輪候又延長咗，就左推右卸，阿支阿左話啲住戶拒絕接受所編配單位、更改所選地區、冇依約出席會晤、文件不足，諸如此類，總之千錯萬錯都係基層市民嘅錯，係有屋你哋唔肯入住咋！功夫茶𢱑晒頭，咁揀飲擇食，連劏房戶都咁有要求？依家乜時勢吖，仲要食得招積住得舒適，反正功夫茶就不信了！

至於施政報告早前提出加快推售「租置計劃」下仍未出售嘅四點二萬個單位，房屋署調查發現，現居於租置計劃屋邨嘅公屋戶當中，會考慮購買其現居租置單位嘅比一七年為高喎；而考慮買新居屋嘅公屋戶亦有所增加。計功夫茶話，乜數據都未必可靠，依家市道唔好，周圍聞裁員，四處見吉舖，綠置居折扣四二折都未吸引人買喇！

嗱！「難過中六合彩」嘅新一期居屋，中籤者都話隨時「撻訂」。講到尾，廢柴政府就係冇心安民，房策長期失焦，本末倒置，真愛民而察民疾苦，就應該務實覓新界地多建公屋，而唔係周身郁扮忙碌，要為三餐乜都肯制嘅基層謀「置業」！更加唔應該撚化市民以「等待果陀」嘅心情去等待「明日大愚」！