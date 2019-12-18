世界視線：特朗普利字當頭　盟友道義放兩邊

俄羅斯媒體引述敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德，指該國幼發拉底河以東油田生產的石油，被美國人偷走，並將之出售予土耳其政府。今次並非俄羅斯首次作出相關指控，俄國外長拉夫羅夫上月指出，華府正意圖在阿拉伯國家的協助下，將敍利亞東部分割出去，並扶植親美國的庫爾德武裝組織政權，以控制當地的油田，土耳其政府正是顧慮到庫族武裝分子可能在土、敍邊境「建國」，因而實行強力軍事鎮壓。

姑勿論俄國人的指控是否屬實，但美國在敍利亞兵力部署的前後反覆，卻是有目共睹，而華府政策之所以出現一百八十度轉變，顯然不是因為盟友及國內反對聲音過大。事實上，美國總統特朗普當初宣布從敍利亞撤軍，前國防部部長馬蒂斯因此憤而辭職，特氏連眉頭也沒有皺一下。據報道，特氏之所以收回全面撤軍的成命，與陸軍前副參謀長基恩的忠告密不可分。

基恩曾向特朗普展示一幅敍利亞地圖，顯示當地七成油田位於庫爾德族武裝分子控制的東北部地區。特氏在參議院的死黨、參議員格雷厄姆更指出，侵佔敍利亞的油田一石二鳥，既可截斷伊朗和阿薩德的財源，部分石油收入更可為美國人所用。

不可不知，在特朗普心目中，庫爾德武裝協助美國反恐、剿滅伊斯蘭國有功是一回事，協助他們對抗土耳其政府卻是另一回事，用他自己的話說，庫族和土耳其幾個世紀以來一直互相爭鬥，美國被拖進這場戰爭，原本說好只要三十天，結果卻拖了好幾年。基恩跟格雷厄姆正好提醒特氏，敍利亞不是「只有沙子」，還有從石油而來白花花的銀子。特朗普把話說得很明白，認為應該由美國公司接管原本由庫爾德人控制的油田；而本身是石油公司高層的前國務卿蒂勒森，甚至真的曾研究過相關可能性。

這就是商人總統特朗普的本色。早在競選前，他就曾多次抱怨美國入侵伊拉克卻沒有拿走石油乃「蝕本買賣」，馬蒂斯以「對盟友盡責」、「反恐戰」等大道理「進諫」，結果只能吃不了兜着走。