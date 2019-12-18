神州觀察：事故救援大陣仗　前期安監無人理

物有本末，事有終始。想把事情做好，就需要弄懂先後次序，明白哪些事不能偏廢。內地安監事故層出不窮，並屢致人命傷亡，當局往往大陣仗搞事後救援，事前卻懶得作為，如此本末倒置，再忙活也是在做無用工。

四川省宜賓市川煤集團杉木樹煤礦日前發生透水事故，事發井下三百多人中大部分已安全逃出，截至目前已確認有五人遇難，另有十三人失聯。按照「慣例」，四川省委主要領導或是作重要批示，或是帶隊奔赴現場組織救援，當然也少不了「國家隊」星夜兼程趕來指導工作，總之一切都在「迅速有序」展開，包括安撫每一個涉事家庭，務使他們「情緒穩定」。

此情此景不免讓人想起早前發生在廣州的路面塌陷事故，當局的應急處理方式幾乎如出一轍。只是那次地陷發生於本月一日，最初亦是在權威意見下作出以混凝土回填救人的「英明」決定，並持續跟進報道救援進展，惟重點卻放在當局又投入了多少人力物力，以及如何珍惜生命的「不放棄」精神。誰知一周後再無相關報道出現，三名「失聯」人員至今仍然「生死未卜」，更未見有家屬出來吵嚷着尋人，堪稱神奇。

這次又是如此。事實上，對於類似的災難事故，當局又有哪一次不是以同樣的方式解決？問題是水火無情，領導來得再多，救援專家再厲害，不能把人救出來，一切都是白搭。就拿這兩次事故來說，都存在嚴重水浸問題，莫說是「黃金七十二小時」，只怕七十二分鐘亦未必等得起，有些事本就是簡單的常識問題，當局非要假意折騰，儼然是在把一個個遇難者當成了「超能力者」，何止是愚弄民眾，根本是在褻瀆生命。

事實一再證明，確保行業安全生產的唯一辦法，就是要切實做好前期監管工作，從政府職能部門到工礦企業皆須身體力行，嚴格進行安全操作。然而，從接二連三發生的奪命事故中不難看出，各方都未能盡職盡責去履行，正如今次發生透水事故的煤礦，過往已多次被查出相關隱患，及發生瓦斯超限、爆炸事故，可謂劣迹斑斑，卻能一直違規生產，當局又如何解釋？

而類似情形更普遍存在於各行各業之中，像江蘇鹽城的化工廠爆炸、浙江海寧工業園區的污水罐倒塌、江蘇無錫的塌橋事故，哪一個不是違規問題處處、監管漏洞百出呢？以至每次「舉一反三，全面排查」之後，相關事故反而不斷發生，礦難、路陷、火災絡繹不絕，豈不怪哉？

事後救援固然重要，但永遠屬於亡羊補牢之舉，況且人不是羊，生命的損失拿甚麼也不能挽回，惟有將重點放在前期監管，敬畏生命，才不致悲劇重複上演。