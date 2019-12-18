學者應有基本原則，持外國護照的當然要盡忠於他所屬的國家，持中國或特區護照的也要盡忠於中國，對國事港事可以批評，但有底線，不能叛國賣國，也即是不能支持港獨、台獨等。在香港，很可惜還未有二十三條立法，但即以殖民地時代的法規，也不能容許公開的要推翻政權、搞革命、搞港獨。這條底線，在殖民地時代如此，在回歸後亦如此，也不管是香港公民或外國公民，不管在哪裏任職，大學教授亦不可用學術自由作為掩護。

在反修訂《逃犯條例》事件的示威暴亂中，一是犯罪參與，支持與煽動暴亂；二是涉及港獨，這些都不是可以狡言辯解的，而是可以法律定罪。在這個事件中，不少大學的教職員身陷其中，中文大學、理工大學之戰，大學生、中學生為主，卻也不能說沒有教職員涉及其中，支持參加的程度不同，涉罪的尺度有異。

最近，據報中文大學的教授主持了一個「黃色經濟圈」的研討會，趙姓學者主持，沈姓學者組織，從任何角度來看都不能視作學術活動，而是政治策劃。或許尚未到港獨與暴動犯罪邊緣，卻是為示威暴動的港獨勢力出謀獻策。其中沈姓學者近日在國際學術圈子裏努力奔走，拉攏組織海外學人來支持反修例，支持暴亂，今次的研討會不過是他上下竄動的其中一個項目。

研討會名為「互助經濟圈」，實質是建立政治地盤，籠罩部分本地經濟活動，以政治控制經濟，以經濟促成政治，野心頗大，可是智慧卻低，香港社會與大多數企業怎會這樣容易受騙呢？

互助或黃色經濟圈的關鍵是要壯大政治主控的經濟，性質上似參考邪教的企業集團，但比邪教組織更兇狠，是用黑色恐怖來打擊非黃的企業，用黑社會「陀地」的做法迫使非黃企業加入黃色經濟圈，不從者便打砸燒，從者便要乖乖奉上保護費，美其名為政治捐獻。

研討會中或許不敢這樣明目張膽地鼓吹黑色恐怖來壯大黃色經濟圈，但其中的提議，荒謬而又幼稚，反映他們的愚蠢無知。學者參加不過是塗上學術權威色彩，實際不可行，不可行而又煞有介事地秘密研討，目的便不在於研討，而是拉攏更多無知的人參與，支持底下不明言的打砸燒地拓展黃色經濟圈的策略。港人無知，學者無恥，在他們背後卻是精心策劃的外國勢力。

對付黃色經濟圈的方法很簡單，一是把打砸燒的學生強力鎮壓；二是按照黃色店舖名單，把內地的供應來源全部切斷，讓他們自給自足。