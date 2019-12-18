黑衣人日前又在多個商場大肆搗亂破壞，在旺角縱火、堵路，這些為發起更大規模之暴亂的預熱行動並不奇怪，奇怪的是，香江府衙在朝廷三令五申當前最緊迫的任務是「止暴制亂」卻未見成效的情況下，竟忙不迭的要成立甚麼檢討委員會，調查暴亂的來龍去脈、「深層原因」、政府和警察的處理手法等等。負責籌組成立這個組織的勞工及福利局局長羅致光表示，成立委員會的工作愈快愈好，且「政府有道義責任聽取委員會的意見，過往都會照單全收或大部分接納」。

香江府衙的這種表現，是沒把止暴制亂當成最緊迫的任務來看待，而是橫插一槓子，干擾止暴制亂。大家可以想想，止暴制亂沒有實現，用甚麼方法平息暴亂最有效還不知道，怎麼能「檢討」清楚如何平暴？怎麼能「檢討」清楚暴亂的性質和原因？怎麼能「檢討」清楚暴亂過程中為甚麼香港警察的「止暴」手法屢止不禁？怎麼能「檢討」清楚林鄭月娥、香江府衙推行綏靖投降路線造成的嚴重惡果？

在這種情況下的所謂「檢討」，究竟對誰有利不是非常清楚嗎？聯想到暴亂至今未平，林鄭政府至今未改變綏靖路線，這個「檢討委員會」的成立和工作不是將成為「縱暴容亂」的一環嗎？

我們不清楚朝廷對香江府衙在這個時候急急忙忙的成立該委員會是甚麼態度，大概「無可無不可」吧。這符合朝廷時常被林鄭政府所忽悠，從而「尊重」「香港的事情用香港的方法解決」的做法。事實上，暴亂逾半年來，朝廷除了在口頭上不斷對「止暴制亂」施壓，實際方法上並無對香江府衙作出督導，對香江府衙的綏靖求和更是視而不見或暗許之。現在香江府衙就要讓這個檢討委員會匆匆上場了，中央政府恐怕已不能對此發揮甚麼作用了。

然而，亡羊補牢，朝廷絕不應放棄調查這場暴亂的責任，應在暴亂平息後自行成立調查組織，指令香江府衙配合，對這場暴亂作出最權威的結論和經驗總結，並採取相應措施。