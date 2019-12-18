香港本是繁華盛世，卻被反對派形容為「亂世」，結果一語成讖。半年多來遍地暴力，滿城烽煙，導致經濟衰退，百業蕭條，旅客卻步，外資撤走，港人逃亡，簡直是一派末日景象，豈止亂世而已。反對派最大的謊言是，香港沒有民主自由人權，所以要「光復」、要「革命」、要「攬炒」。而真實情況是，香港民主程度遠遠超過回歸前，自由指數更名列世界前茅，人權狀況也勝過美國等大多數西方國家。

在事實面前，謊言本來不攻自破，奈何社會愚昧，群眾無知，任何謊言都有人相信，年輕人尤其容易上當受騙，淪為既無思想又無靈魂的行屍走肉。實際上，這一代年輕人大多在溫室中長大，在安逸環境中生活，根本不知何謂艱難困苦，更不知何謂亂世，只是人云亦云，盲目跟風。他們與共產黨彷彿有不共戴天之仇，其實共產黨從來沒有干預過他們，更沒有迫害過他們，相反，中央對香港一向呵護備至，回歸後更是有求必應，可見年輕人的所謂仇恨全部來自反對派及反中亂港傳媒的荼毒洗腦。

事實證明，香港年輕人確實被慣壞了。他們身在福中不知福，以為幸福就是必然，年輕就可以任性，殊不知香港能夠成為富裕社會，由小漁村發展成國際金融中心，既有天時地利的因素，也是幾代人辛勤努力的結果，更與內地大力支持分不開。不妨想像一下，假如香港不是中國門戶，只是一個偏遠小島，能夠取得今天的成就和地位嗎？

頭腦稍為正常的人都知道，沒有中國因素，香港甚麼都不是。只有腦殘的人才會鼓吹甚麼「去中國化」，還要搞甚麼「黃色經濟圈」，簡直是天方夜譚。無知並不可怕，最可怕的是無知而不自知，許多香港人的悲哀就在於此，他們自高自大，自我陶醉，正如「螞蟻緣槐誇大國」一樣，只能貽笑天下。莫非真要等到香港徹底毀滅，這些人才懂得反省？才懂得珍惜？