政府部門管理不善，比比皆是，當中臭名昭著的食環署更是醜聞不絕，例如任由街市空置以及懶於防蚊，更曾被多次踢爆員工「蛇王」偷懶，難怪滅鼠不力，香港成為全球大鼠戊肝禍患最嚴重城市，最近又被揭發招聘面試時有考官「通水」，逾二千名應徵者要重考，簡直腐敗不堪。

有申請者投考助理小販管理主任職位，七月面試，十月中收到食署通知面試結果因技術理由被取消，將重新安排面試，預計額外需要三個月的時間。申請者不滿食署隱瞞理由，決定不再重考，以免浪費時間。食署當然不敢說真正理由，對傳媒查詢亦是耍太極，原因是內部消息指有考官向相熟申請者放水，署方後知後覺，惟有把面試作廢，但處理手法黑箱作業，一貫「家醜不外揚」心態，意圖把事件私了，但最終紙包不住火。事件性質嚴重，或涉舞弊等刑事罪行，廉署等執法部門應介入調查。而公務員招聘體系出現問題，相關官員有問責檢討嗎？

為何有人要冒這樣大風險在招聘作弊？失業率上升，公務員鐵飯碗吸引力毋庸置疑，再加上食署養「懶蟲」形象深入民心，小販事務隊員曾被揭發每日巡邏不足兩小時便行街食飯及公然違規歎啤酒，有人覺得這是筍工，不惜鋌而走險博取入職。

食署濫竽充數，充斥酒囊飯袋，這便解釋了香港作為一個國際金融中心，為何鼠患問題卻直逼第三世界。即使審計署五年前發表報告批評，但食署卻是闊佬懶理。去年從新西蘭引入十五部共值三萬多港元的新式氣壓滅鼠器，至今半年仍然「一隻老鼠都捉唔到」，還辯稱新西蘭的老鼠品種與香港不同，所以已用回老鼠籠，新滅鼠器淪為廢物。政府部門就是充斥廢物，鼠患雖嚴重，但有心依然可盡力撲滅，人患則滅之不盡，因為掌政者官官相衞，任由部門爛透，遺害社會，更甚於蛇蟲鼠患。