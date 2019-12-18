香港這趟反修例風波最令人感覺莫名其妙的，是暴民攻擊某餐飲集團和咖啡連鎖店。該餐飲集團屬下的酒家、餅店和壽司店頻頻受到攻擊破壞，被迫關閉幾十家門市，影響不可謂不深。

暴民的邏輯是：該餐飲集團創辦人有個女兒，她曾出席九月份聯合國人權理事會在日內瓦召開的會議，以香港各界婦女聯合協進會監察顧問身份「告訴世界真實的香港」。她在會議上表示：一、暴力示威者破壞了所有香港市民的平和生活，給香港的經濟和國際形象造成巨大的損害；二、暴力分子圍堵機場、破壞公共設施，會長時間影響大家對香港安全的概念，影響香港全球形象。

她對香港暴亂有她個人看法，市民可以贊成可以反對，但為何當發表的言論不合有些人的立場時，有人會理直氣壯，覺得自己有權去攻擊破壞與她有關係的企業？這種行為正是以言入罪，以暴力制止別人發出不同聲音。那些攻擊者和他們背後的支持者，不是正在力竭聲嘶說要爭取民主和言論自由嗎？因為別人發表與己方相反言論而攻擊破壞他們的關係企業，除了意圖令異見者噤聲外，又算是哪門子的言論自由呢？

更可笑的是，這位女士原來並不是該餐飲集團的管理人或者大股東，只不過她擁有小部分權益的家族控股公司擁有該集團約百分之十二、三股權，這位女士與該餐飲集團的關係可以說距離很遠。若果她與該餐飲集團的關係足以令反對者對該集團旗下商舖肆意破壞的話，萬一這位女士持有英資、美資銀行股票，暴民是否也可以振振有詞去打砸搶，把這些銀行一把火燒掉？

該餐飲集團的大股東是某英資集團屬下的公司，攻擊破壞該餐飲集團是否也意味着暴徒事實上是在攻擊英資公司，損害英國在香港的商業利益呢？該餐飲集團屬下的咖啡連鎖店是美國品牌，該集團只是買入它在香港的經營權，業務如果賺錢，還是要給美國母公司分紅的。所以，攻擊破壞該咖啡連鎖店，也就是攻擊美資公司，損害美國在香港的商業利益。

英、美駐港總領事館一直是反修例風波的反對派支持者，多次就特區政府的處理政策表示異議，也多次安排反對派的代言人到他們代表的祖國與政府官員和國會議員見面，美國還因此特別為香港局勢立法，要懲處特區政府官員。倒不知這些總領事館在眼睜睜看着自己國民投資的商業遭受他們支持的暴民攻擊破壞時，怎樣向國民交代？他們如何在保護國民利益問題上，盡好作為總領事館的責任？