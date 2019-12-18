黑暴在剛過去的周日死灰復燃，整個香港又陷入愁雲慘霧之際，特首林鄭月娥拍拍屁股不帶走半點雲彩上京述職。國家領導人再次重申，支持特區政府依法施政及支持警方嚴正執法，希望社會各界團結一致，令香港重回正軌。儘管有關說詞並無新意，但無意撤換林鄭則是寫在牆上，反對派望穿秋水以為林鄭即將落台可提前實行「造王」大計，美夢鐵定落空。

自英媒言之鑿鑿傳出北京密謀在明年三月撤換林鄭後，反對派便恍若打了雞血似的亢奮，其喉舌更卯足勁日吹夜吹，甚至以幸災樂禍的口脗叫警方「睇路」，清算的日子很快來臨云云。然而，從國家領導人一而再、再而三開腔力挺特區政府和警隊，並對林鄭耳提面命盡快止暴制亂和解決社會深層次矛盾，可見中央即使對林鄭平暴無能有所不滿，亦斷不會在此關鍵時刻將之撤換。

道理很簡單，關起門教仔是一回事，打開門則一定是一團和氣，家醜不外揚，尤其是吸取了當年叫老董「查找不足」的教訓，實在無必要再次掀起肚皮讓不懷好意者樂透。不是嗎？明知反對派和外部勢力步步進逼，明知他們意在奪權，北京即使一時三刻不能與外部勢力直接反面，也不至於連對香港主權都要丟掉，連特首去留都要看外部勢力臉色。

更何況，撤換特首並不簡單，之後是一連串選舉程序，目前亂局尚未平定，此舉勢必添煩添亂，中央怎麼可能自尋煩惱？明乎此，反對派以為林鄭必定下台，顯然只是癡人說夢，一廂情願。

當然，林鄭若繼續綏靖投降，任由香港局面惡化，中央的耐性還能維持多久，不能不令人疑問。其實一切亂象源自司法姑息養奸，要撥亂反正須從源頭入手。律政司司長鄭若驊一味龜縮避事不作為，讓她繼續卡位佔位，勢必愈止愈暴、愈制愈亂。不撤林鄭關乎面子，不炒鄭若驊則關乎香港生死，此廢人還能留嗎？