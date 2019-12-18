香港特首林鄭月娥日前到北京述職，獲表揚恪盡職守，做了大量艱苦工作，在香港非常時期顯示出的勇氣和擔當，中央予以充分肯定。

國家領導人一番話，再度粉碎了林鄭權位不穩的傳聞，正如本欄過去所說，香港特區的歷史上，從未有因認錯而下台的行政長官。所以，看來中央不會因為一場反修例風波出了亂子，而向現任特首問責。

不過，以往從未有過的事，不代表永遠也不該有，既是非常時期，就該採取非常手段。在反修例運動開展初期，筆者斟酌各種情勢後，推斷京港政府會施行拖字訣，因為無論採取強力鎮壓，抑或向反對派作大幅度讓步，風險都太高，結果不可預計。再加上，抗爭運動是否有幕後勢力，最終目的是甚麼，一切盡皆茫然，所以只能拖着拖着，再徐圖後算，這段時期特區政府便一動不如一靜，故中央一直不想換帥，我更打趣地斷言，林鄭最少有半年的「保險期」，半年內她走不了。

如今半年過去了，「保險期」會否加長？以北京領導人目前的態度看來，機會頗大。但本欄反倒建議，在明年之內應讓林鄭退下來，她不宜做到任滿。

針對反修例運動中警察的執法問題，監警會快將發表報告，估計報告內容平息不了民憤，因此特首必須成立獨立檢討委員會，全面查究整場亂事的成因及責任，其中也會包括警方涉嫌暴力執法的問題。

查究的結果，相信必然會牽涉到警察的違法事件，但是警隊在平亂中功勞甚大，所以特首對程度較輕的個案，有道義上的責任予以寬宥，同樣對於部分年輕的示威者，也可以考慮特赦。若不行使特赦令，不容易平息今次的社會爭端，但特赦又勢必引起部分人不滿。因此，最好的方法是特首在特赦後請辭，所謂「萬方有罪，罪在朕躬」，這才是最有承擔的表現。