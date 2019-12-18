出外旅遊個個都希望順風順水，早機去，晚機返，用盡一分一秒，咁就最正喇！之但係世事邊有咁理想啊，航班延誤或改時間，經常出外旅遊嘅市民都知道難以避免，延誤不超過兩、三個鐘頭，一般乘客內心嘀咕幾句就算了！

呢，消委會曾經接獲投訴，苦主原先買了兩張明年一月由本港飛往關島嘅直航來回機票，豈料航空公司今年七月突然通知有關航線即將停航，苦主惟有自認倒楣，航空公司就提供三個改乘安排，其中兩個改為東京轉機，算係最快捷，不過分別要額外每人畀多兩千個大洋，擺明搶錢。

嗱！唔係冇得畀你揀，想依原定日子出發又不必另外科款，航空公司拋出第三個方案，就係先飛美國夏威夷，再轉往三藩市轉機，最後折返位於菲律賓以東嘅關島。嘩！壯遊天下喎，飛越整個太平洋先到目的地，計吓條數，原本約三千三百公里嘅路程，變成逾二萬公里！阿哥，成世未坐過飛機咩，一次轉機補番數有凸，仲悲壯過「八千里路雲和月」，岳飛佢老哥都要「耍冧」！

依家出外旅遊，延飛撤班恐怕都係零賠償。消委會檢視二十間航空公司所列明嘅運送條款，包括國泰及香港航空在內嘅十六間航空公司，列明機票上嘅航班時間並不構成合約嘅一部分，甚或註明航空公司有權隨時更改航班時間。遇到咁嘅情形，老朽曾致電國泰航空查詢，獲得嘅係比機器人更冰冷嘅答覆：視情況而定！

乘客肉在砧板上，向消委會呢個冇牙老虎投訴又能如何？講起國泰航空，佢嘅劣行認真罄竹難書，今年四月有一班從日本東京成田機場飛回香港嘅航班，嚴重延誤約十九小時，期間旅客被迫在機場過夜。有旅客投訴國泰安排差劣，只向旅客派一千五百日圓優惠券、一個睡袋、牛奶和餅乾。國泰航空何以愈做愈燶、服務質素在全球航空排名每況愈下，大家知點解喇！