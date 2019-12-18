美霸權主義之所以長期氣燄囂張，關乎美國總是以先進軍事勢力窮兵黷武，更利用美元作為國際貨幣的力量，配合龐大的消費市場迫令其他國家順從，否則美國就強行採取單方面制裁，對被制裁的國家來說，難以用自己的貨幣闖出生天，美國這一招可謂屢試不爽。是否世界上每一個國家也甘於受美國壓迫？時間會改寫歷史，近年幾個大的經濟體系誕生，就開始平衡甚而消減美元這股國際霸權。

二次世界大戰後，美國眼見歐洲各國衰落及中國內亂等環境機會，強力推動美元成為「國際貨幣」，各國被動地以美元為儲備貨幣，間接提高美元的地位及需求，國際交易又以美元為單位，構成美元主導世界的客觀環境，助長美元的獨大。

隨着英鎊、法郎、馬克等歐洲貨幣近十年的國際化，再組織歐盟使用歐元，令歐元國際影響力提升。最簡單的可以看看世界足球發展，現時炙手可熱的球星轉會交易或其他球員轉會費計算，均是用歐元為單位。今年初，法、德、英為首三國更謀求打破美國制裁伊朗的「以物易物」貿易繞過美元平台，與伊朗交易，比利時、丹麥、芬蘭、荷蘭、瑞典和挪威亦即將加入該個平台。委內瑞拉被美國制裁後轉以人民幣作石油結算貨幣，正推銷到其他同病相憐的國家。

至於美國的假想敵中、俄，俄羅斯經研中心最新報告指，俄國今年第二季對華出口歐元結算比例提高至五成三，中國輸俄產品以人民幣結算比例提高至兩成半，凸顯了美元被棄用的走勢。加上美元及歐元在國際貿易使用率漸漸拉近，現時幾近五五之分，英倫銀行行長卡尼亦精闢的形容，各國減少倚賴美元是代表懷疑的開始，而美國濫用美元有恃無恐去擴張勢力的時代開始改變。

各國在國際貿易上都想盡辦法避開使用美元，顯示這股去美元化勢頭已燃燒開去，斷美霸權一臂指日可待。