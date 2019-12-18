俗語說：「有汗出，有糧出。」僱主對僱員辛勞付出血汗，給予薪酬回報；僱員付出勞動，取回應得的酬勞，從來都是天經地義的。至於「有汗出，無糧出」，從來都是無人性的剝削，從來都是不人道的，必定是違法和非正義的。

上述的道理，舉世皆明，亘古不變，是世界各國的通則和基本價值觀念。唯獨這項國際的通例，這項最基本的人權、最基本的勞資關係，落到香港的反對派政黨和立法會議員手上，卻完全可以按照其政治立場的取向，扭曲是非、顛倒黑白、玩弄權術、倒轉乾坤、橫加阻撓、留難僱員、剝削勞工，擺出好一副尖酸刻薄的無良僱主嘴臉。

眾所周知，如假包換的半年暴亂事實鐵證，香港若沒有三萬「精誠勇毅、心繫社會」的警察，在前所未有的圍剿、抹黑、欺凌、攻擊下緊守崗位，日以繼夜、夜以繼日浴血奮戰，還賠上家人兒女及親戚朋友的精神和肉體被傷害，不顧一切撐住香港這艘在黑暴下的航船，「東方之珠」號恐怕早已翻沉於黑暴海嘯的惡浪中了。

也是眾所周知，如假包換的「反送中運動」，「五大訴求，缺一不可」，無論是始作俑者，抑或參與暴亂事件的策劃、組織、煽惑、支持、合謀者，也是同早已聲明「不割席、不篤灰」的所有香港傳統反對派政黨，即民主黨、公民黨、職工盟、街工、社民連、新民主同盟及教協等有千絲萬縷的關係。在政治陣營上，這些政黨及其立法會議員早已公開表明支持這場反中拒共兼反政府的奪權運動。

如果反對派陣營的立法會代表光明正大說反對香港警察獲得加薪的理由，是由於他們搞暴亂、撐暴徒的立場，完全無可厚非，可是他們卻虛偽得十分可笑，用分開表決全港公務員按客觀調查所獲例行的加薪來阻攔。

民主黨主席胡志偉在立法會財委會上講出的反對理由更令人忍俊不禁，他說甚麼民調顯示警察得分低，所以不值得加薪。如此信口雌黃，根本不值一駁。其實，胡志偉和反對派議員不如老老實實地說，反對警察加薪，就是因為警察「止暴制亂」，就是因為警察沒有響應他們的號召，加入「三罷」的罷工行列，就是因為警察拘捕了六千多人。倘若反對派議員這樣名正言順地反對警察加薪，全港市民聽了更加舒服，說不定下次選舉會有更多市民支持反對派議員，把票投給不講大話的他們，現在人們反倒要看看這些政治騙子「搞邊科」？

國際上還有一個通則，就是「不勞動者不得食」。勞動的含意自然不限於體力勞動、不限於直接勞動，腦力勞動、間接勞動都屬於勞動的範疇。按此原則，立法會議員不立法，刻意用各種藉口躲懶不做立法的基本職責工作，便不應領取豐厚的薪酬待遇，不應不勞而獲。

本年度有三十二條政府提交的法例需要立法會審議通過，但是由於民主黨涂謹申把持內會主席選舉環節拉布了十周，造成立法工作癱瘓兩個半月，有法不立、有工不做，理應停止出糧給立法會議員，最低限度必須扣減拉布拖死立法工作的議員的薪酬。