世界視線：白人主導民主黨　奧巴馬奇迹難再

隨着美國總統大選日漸逼近，一度非常熱鬧的民主黨初選，亦進入了汰弱留強階段，有一個現象正引發民主黨內部熱議：如今領跑的主要參選人多數是白種老年人，未能反映黨內支持者的種族和年齡分布。有人甚至擔憂，奧巴馬○八年成為首位非裔總統的奇迹，恐怕在未來很長一段時間內難以重演。

加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）日前宣布，由於籌款反應欠佳，退出角逐總統提名。作為民主黨參選人中唯一的少數族裔女性（擁有一半亞裔血統），賀氏一度被媒體譽為「奧巴馬2.0」，可惜「其興也勃，其亡也忽」，她由崛起到退出，花了不足一年時間；另外兩名少數族裔參選人、新澤西州黑人參議員布克以及拉丁裔的前住房部部長卡斯特羅，選情亦難稱樂觀。

至於華裔的楊安澤，亦屬「陪跑分子」。他最近受訪時指控多家傳媒刻意忽略他，坦言跟其種族有關。事實上，楊安澤在過去的民主黨總統選舉辯論會中，發言時間往往最短，甚至試過在開始半小時後才獲得發言機會，楊本人已放出風聲，不介意當前副總統拜登的副手，多少可以看出政治現實的殘酷性。

不管是否出於「政治正確」，九位有份參與下一輪選舉辯論會的參選人發表聯合聲明，呼籲民主黨全國委員會降低明年辯論會的准入門檻。亦有論者指出，民主黨初選在制度上本身就歧視少數族裔，首先揭開戰幔的艾奧瓦州和新罕布什爾州，白人佔據大多數人口，大大影響少數族裔參選人的勝算。

當然，政治不能空談理想，當選才是王道。奧巴馬作為首位代表主要政黨參選總統的有色人種，不排除選民把票投給他，是為滿足一己「創造歷史」的「虛榮心」，奧巴馬主張的政策為何，根本不重要。今天換了特朗普當家，種族關係空前緊張，民主黨推少數族裔候選人，有可能嚇走白人支持者，在這種情況下，少數族裔選民自然得考慮參選人的「可選性」。這也是為甚麼拜登能「收割」奧巴馬的黑人支持者，桑德斯則獲得廣大拉丁裔選民的支持。