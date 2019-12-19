神州觀察：炒豬團傷天害理　政府防疫更不堪

四川自貢一名女子在超市偷豬肉遭斷正，並被拘留五日，據說出此下策全是被非洲豬瘟鬧騰的，一時嘴饞沒能忍住。然而違法就是違法，拿甚麼作藉口都不行，乘着疫情大做文章、藉機牟利更需從嚴打擊。

內地官媒近日披露，有不法商家為謀取利益組成「炒豬團」，不但違規跨省收購、販運生豬，還買通監管人員，偽造手續證明；甚至向他人飼養的豬群丟棄死豬或投放帶有非洲豬瘟病毒的餌料，然後散播發生疫情的謠言，從而大幅壓價收購，實現炒豬目的。有團夥一天便可調運四千隻生豬，每隻更能賺得上千元，巨利之下趨之若鶩，大賺黑心錢之餘，亦助長了豬瘟疫情傳播，堪稱傷天害理。

對於一個誠信盡失、奸商輩出的社會來說，「炒豬團」的存在並不足奇，但凡關乎民生的方方面面皆有罔顧道義、不擇手段的逐利之輩，乃至趁着天災人禍落井下石、發國難財亦大有人在。正如官媒所指，湖北利川今年三月底爆發的豬瘟疫情，很大程度上便是「炒豬團」的功勞；對於此類問題，當局雖屢次表示要加強打擊，惟在這個一切向錢看的國度，有些事注定就是徒勞。

事實上，早在首例非洲豬瘟爆發當月，網絡上就已傳出有人在疫區打撈死豬短片，有地方甚至明碼標價在收購病死豬：死豬三百元一隻，尚未斷氣的五百元。至於跨省調運生豬現象更是絡繹不絕，不少豬隻甚至就是來自疫區，一時間令百姓聞豬色變。

關鍵時刻，當局卻向民眾大派定心丸，強調非洲豬瘟既不傳人，又可以煮熟來吃，不必顧慮。由此亦為各地防疫工作「定下基調」，便是防與不防都一樣，以致疫情在不到九個月時間全面開花，並對全國生豬產業鏈造成重創，民眾不但要捱貴價豬肉，還得大排長龍，像喪屍一樣爭搶；當有公司決定派發豬肉作獎勵，員工無不欣喜若狂；有女子收到以豬肉作裝飾的花束，不禁笑逐顏開；更有人因吃不起豬肉而濫殺貓狗來食，或做出偷搶豬肉的違法行徑，實在叫人無語。

眼見大勢已去，當局亦開始改變公關策略，一邊要求各地不得擅自公布豬瘟疫情，一邊鼓吹「健康飲食新概念」，呼籲民眾少吃豬肉，多吃白肉蔬菜，處處凸顯「維穩智慧」，對疫情防控卻束手無策，寧不叫人汗顏！

當局如今能做的，就是間中出來吆喝兩聲，及象徵性地拋出幾塊凍肉來，形同打發叫化子一般，更解決不了根源問題。無良奸商固然要打，但疫情去到今日地步，亦不能全賴別人，至少革命隊伍內部也有不少人在幹着同樣的黑心勾當；疫情全面淪陷，至今亦無個像樣的高官被問責，又是何其荒誕。