正論：龍駕鏡海時和歲豐　扶搖直上騰飛長虹

「大鵬一日同風起，扶搖直上九萬里。」明日是澳門回歸二十周年，也是特區政府換屆的大日子，國家主席習近平在和絢的日光拂照下親臨澳門，代表中央政府送上美好的祝福。如果說，一海之隔的香港風雨如晦，雞鳴不已，另一端的澳門則是政通人和，風景獨好。隨着惠澳措施陸續出台，這個東方賭城勢必換上新貌，就像蓄勢待發的鵬鳥，借助東風之力直上九天雲霄。

二十年彈指即過，可以是不堪回首，也可以是生生不息，澳門顯然是後者。眾所周知，澳門回歸前政局混亂，經濟落後，治安敗壞，澳門人從葡萄牙人手上接管的是一個殘破不堪的爛攤子，但在中央強而有力的扶持下，短短十多廿年間便發生翻天覆地的變化。今日的澳門社會穩定，人民安居樂業，經濟發展一日千里，賭業規模甚至超過美國拉斯維加斯，人均GDP位處全亞洲以至全球前列位置。更難得的是，澳門產業逐漸多元化，開發橫琴進展神速，跨境基建陸續落成，與珠海、中山以至整個大灣區連成一體，前途一片光明，有人說澳門士農工商皆有用武之地，一點也不誇張。

都說乖的孩子有糖吃，被國家領導人譽為「一國兩制光輝典範」的澳門自不例外。外界預期，習近平此行將帶來多項「大禮」，惠澳措施源源不絕，當中最矚目的，首推中央有意將澳門打造成國際金融中心，發展重心將由博彩業為主的經濟，轉向包括金融及旅遊等多元化發展。消息指出，澳門將發展人民幣計價股票交易所、成立人民幣結算中心，以及分配更多橫琴土地予澳門發展教育、醫療及旅遊等。

聽鑼聽聲，聽話聽音。習近平昨日和夫人彭麗媛甫抵達澳門，即急不及待在停機坪向澳門同胞問好，讚揚澳門回歸後認真貫徹一國兩制方針，取得的成就和進步令人自豪；又揚言美好的發展藍圖需要澳門人民共同描繪，接下來將與澳門各界見面交流，顯見習近平對澳門寄以厚望，發展藍圖了然於胸。反觀日前在北京接見香港特首林鄭月娥時，一再耳提面命督促港府解決社會深層次矛盾，團結一致令社會重回正軌，一熱一冷，一喜一憂，對比何等鮮明，何等強烈。

誠然，「國際金融中心」一直跟香港畫上等號，說是專屬地位也不為過。回歸以來，中央對港府有求必應，惠港政策從不或缺，無非希望這個「親生子」更上層樓，為國爭光。本來，香港比澳門早回歸兩年，所有條件都勝於澳門，近水樓台先得月，在國家支持下理應有更好發展。很可惜事與願違，香港回歸廿二年來亂象叢生，對中央的厚愛不懂感恩，甚至勾結外部勢力吃飯砸鍋，反修例暴亂一役更令國家失望。不怕一萬，最怕萬一，將澳門發展成另一個國際金融中心，以防香港亂局失控帶來危機，確保國家安全，無可厚非，正常不過。

不少港人對此嗤之以鼻，認為澳門不可能取代香港，擺出不屑姿態，然而這是真的不能也，抑或是港人夜郎自大而已？是的，沒有事情能一蹴而就，但同樣有句說話叫「世上無難事，只怕有心人」。澳門用了不足廿年發展成東方拉斯維加斯，人均GDP超過香港；深圳用了差不多時間變身成為全國科技重鎮，競爭力冠絕全國，證明只要中央下定決心，沒有做不到的事情，假以時日，澳門比香港走得更快更前，誰曰不能？尤其是香港的金融中心優勢與內地因素密不可分，一是內地資金，二是外國資金經香港進入內地。只要中央願意「放水」，放手讓澳門完善法制，推出更多優惠措施，吸引更多人才和投資，香港是否無可取代，還用問嗎？

珠玉在側，覺我形穢。同樣是一國兩制，同樣是高度自治，澳門這一制成功，香港這一制失敗；澳門這一制行穩致遠，香港這一制走樣變形，這顯然不是中央厚此薄彼，相反，中央一直對香港投入大量心血，但換來以怨報德。過去香港一味哭鬧，中央一味容忍，哭得愈大聲愈有糖吃，但這一切不是必然，耐性始終有耗盡的一天。反修例暴亂令中央看到香港這一制腐爛入心，反中亂港氣燄囂張，止暴制亂所託非人，不得不有所警惕。對照早已為廿三條立法且沒有被暴亂入侵的澳門，誰更值得獎勵，誰更值得信任，不言自明。

當然，澳門不是沒有局限和隱憂，例如人口只有六十多萬，也沒有維港的水深港闊，先天的確不足，不過這些都不難透過後天解決，例如增加橫琴土地、引入內地人口等等。說到底，堡壘最易從內部攻破，最大的憂慮還在於外部勢力問題。中央官員經常強調反對外部勢力干預港澳事務，惟很多時候，引進外部勢力恰恰就是他們自己。香港不用說，高高在上的依然是洋奴漢奸，呼風喚雨的依然是港英餘孽；而在澳門，開放賭權的最大得益者同樣是外國人，博彩業儼然為美資財團而設。

單是澳門六大經營者的賭牌，美國資本控制了兩家半，佔全部賭業收入約六成。六個賭牌於明年至二○二二年陸續到期，有人認為中央應趁機撥亂反正，重回三牌正軌；有人認為不如索性放任自流，將三個副牌合法化；也有人認為應全面開放市場，只要符合規定就能獲得發牌，言人人殊，莫衷一是。唯一可以肯定的是，在中美博弈愈演愈烈且逐漸演變成「新冷戰」之際，續牌問題隨時成為兩國討價還價的政治籌碼，甚至成為外部勢力攻破一國的突破口，必須慎之又慎，不能掉以輕心。香港已是前車之鑑，教訓極之深刻，澳門又豈能淪為另一個外部勢力橋頭堡？

在中國滾滾數千年的歷史長河裏，澳門或許並不是最耀眼之地，但時移勢易，中國成為全球迴龍之首，澳門肯定可以發揮更大的優勢。說起澳門，過去除了因為蠔產豐富而有濠江、濠鏡之稱，也有「鏡海長虹」的美名。「鏡海」者，乃指澳門半島與氹仔之間的海面，數百年來都是澳門對外貿易航道；「長虹」者，即是澳氹大橋和友誼大橋恍如長長的彩虹一般橫跨「鏡海」，標誌着澳門的繁華。如今「鏡海」整裝待發，就像鵬鳥跨過「長虹」拍翼騰飛；反觀香港汲汲於政治鬥爭，無良政客及傳媒猶在吵吵鬧鬧，部分港人更不知好景將盡，香港早已變成飛不起的臘鴨。

前途是光明的，道路是曲折的。中國距離攀上世界舞台之巔愈來愈近，只要不搞政治鬥爭，不鬧分裂獨立，不受外部勢力干擾，終將成為世界第一大經濟體。只是在這盤全國大棋局裏，兩個特區各有宿命，一個閃閃發光，另一個黯然無光；一個成為國家助力，另一個變得無關宏旨。兩年前習近平訪港送上的美好祝福，終究毀於港人的自甘墮落。