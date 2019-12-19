功夫茶：海外醫生唔敢來　縱有盈餘嘆無奈

醫管局一向畀公眾嘅印象都係非常麻麻，市民一提起就耍手兼擰頭，唔係吝嗇畀個「like」佢，而實在讚唔落！其中最為人詬病嘅，就係架構臃腫，資源分配不均，肥上瘦下，前線醫護做到死死吓，你有你投訴，高層就我有我加薪！

呢！最高薪嘅係剛退休時任行政總裁梁栢賢，年薪高達六百二十六點一萬港元，較上年度增二十四點三萬港元，其餘四個地區嘅聯網總監年薪都逾五百萬，真係粒粒都係天王巨星，之不過醫管局管理不善，醫護人員經常鬧罷工、靜坐，甚至搞政治集會，咁樣無疑有違醫護人員保持中立嘅操守，更令人手荒雪上加霜！本月初上任嘅醫管局主席范鴻齡應正視有關問題，切勿忘記醫護救急扶危嘅初心！

嗱！范主席唔知係唔係腳頭好，醫管局連續兩年錄得虧損後，二○一八至一九年度終轉虧為盈，年內錄得十四億港元盈餘，局方嘅收入儲備，亦由上一年度嘅十五億港元增至二十九億港元。嘩！局勢動盪，醫管局又會咁好環境，唔通忽然管理有道？

錯錯錯！據醫管局解釋，家陣有大筆盈餘只係請唔到醫生所致咋。范主席就話喇，公院人手流失問題係佢任內最緊急要解決嘅問題，佢話今年已提出聘請海外醫生，除有部分醫生到任，仍有三十六人未投入職位，當中有十七人因香港目前局勢動盪，已拒絕邀請，其餘仍未確定會否到職！簡單一句，即係剩一大舊錢喺度都請唔到醫生！錢能解決嘅就不是問題，家陣係有錢都解決唔到問題，咁先至係問題啊！

一個黑暴搞到香港雞毛鴨血，烈火暴行令遊客怯足不敢來旅遊，估唔到家陣連海外醫生都畏硝煙暴力唔敢來，思之令人神傷！咁又真係難怪啲海外醫生被暴亂嚇窒！香港嘅黑衣暴徒，破壞力勁過超級颱風山竹襲港，嗱！自今年六月至十二月上旬，交通燈至少七百三十組被破壞、約五萬二千米路邊欄杆被拆去、近二萬一千平方米路磚被挖去……夠喇夠喇！淨係呢幾項都已經創下暴動史上「破壞力最堅」紀錄啦！咁嘅「風雲人物」，難怪海外醫生怕怕咯！

嗱！咪話功夫茶認叻，一早睇死流感高峰期提早殺到，公立醫院急症室又係遲早變戰地醫院！冇靈魂政府之前話將增加二萬五千個額外普通科門診服務名額，以紓緩急症室壓力云云。之但係依家有錢都請唔到醫生，即係「加床冇加人」，咁又如何「為之於未有，治之於未亂」？一個衰世，天災人禍接踵至，仲日日「和你lunch」，不！係「和你瘟」！連午飯也要搞事，香港人，醒醒喇！