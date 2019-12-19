我提議給本港六十歲以上的居民，由政府在新的預算案下，發放每人八千元的津貼，其意有二。

一是香港社會因反修例動亂未止，市民對現時和未來的信心動搖，要增強社會的經濟信心，需政府大手筆的作為。香港的結構轉型升級和多元化還沒有方向，不應胡亂投資，先要調研討論，再定下大戰略。在此之前，政府把龐大儲備拿出一小部分即時投入市場，特別是涉及千家萬戶的雪中送炭，而不是對中產或其他資產階級錦上添花，這對社會心理作用尤大。基層長者的額外收入大多會流入本地消費，也會改善他們捉襟見肘的生活，改善其家庭的福祉。每人八千元並不多，卻可緩解他們幾個月的燃眉之急，減輕回收紙皮降價所帶來的打擊。此舉對長者、其家庭，以及其直接消費的場所均有提升信心、振奮人心的作用，亦可顯示政府和社會心懷基層長者，在當前嚴峻的境況中不會忘記他們對基層長者的關懷，體現出政府對未來的信心。

在資助長者之後，香港動亂抑止，大戰略出台更可使社會各個階層，包括中產和企業一起受惠。津貼長者是第一步，也是政府表示信心和承擔的一步。若連這一步也不願走，面對困境只是畏縮，只是希望保住儲備，以保證過去公務員的退休金和當前公務員的飯碗，不思進取，香港的社會大眾又怎能對政府，對香港前途有信心呢？

二是重建香港的社會倫理。反修例動亂以年輕人為主，卻在近來演變成鄙視、攻擊長者。暴徒叫囂長者早死早着，不要阻撓他們的革命，有青年涉嫌用磚擊斃長者，又有青年破壞交通設施，受最大影響的都是長者。早前區選中也有青年不滿長者有優先進場投票的優待，甚至惡言相向；媒體也大做文章，批評任何優待長者的舉措。

香港社會對長者的優待，如交通優惠等，向來合理，但在今次反修例動亂中，政治因素便將之衝擊、批評得一文不值。是年輕人的教養問題，媒體偏頗無理，抑或是背後策動人為了眼前政治利益不惜破壞一切倫理道德？而在動亂場所中，似乎變成世代之爭，年輕人與年長者對罵以至動手傷人，事實卻是背後政治謀劃者以年輕人作為政治工具來犧牲，也連帶犧牲傳承多年的社會倫理道德的基本原則。

政府津貼長者，而不是用更多的錢來幫助年輕人買樓置業。這是糾正歪理，不功利地寵溺年輕人而犧牲貢獻大半生給社會的長者，使香港社會恢復正常的道德觀念。這當然只是移風易俗、對抗歪風的第一步，但其意義遠高於政府拿出的公帑數目。