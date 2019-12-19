林鄭月娥是香港回歸以來「境遇」很特別的特首，她身陷最嚴峻的局勢之中，香港發生了數十年來未曾有過的暴亂，香港的法治、經濟、人心道德和社會文明遭到全面深重的破壞，此局面持續逾半年，至時下仍毫無平息之迹象。

對於這場暴亂，無論是起因還是如何平息，身為香港特首，林鄭月娥都要負起主體責任，都有謝罪下台的巨大壓力。這個壓力是本應來自北京和香港全社會的，林鄭月娥應要「內疚神明」——如果她有羞恥心的話。

奇特的是，無論朝廷還是發動暴亂的反對派都沒有「給」她下台的壓力。朝廷還一個勁兒的支持她、誇她，生怕她不敢「迎難而上」似的，且很滿意她的表現。而反對派也很樂見林鄭月娥的綏靖投降、跪地求和，很想讓她這樣走下去，故極少發出讓她下台的「怒吼」。過往那幾位特首，反對派是稍有不滿，就會發動群眾，掀起風浪逼其下台的，而朝廷才會忙不迭的一再表示支持行政長官依法施政。

今次很「特別」，反對派並沒有「怒吼」，朝廷就「不請自來」，主動表態支持林鄭，非常「無厘頭」和滑稽可笑也，對此林鄭大概會喜出望外吧。當特首當到這等境界，處危局有這等待遇，恐怕也只有在「一國兩制」下才能如此好命吧。

然而，林鄭好命，香港可就慘了，老百姓可就慘了。她的好命、她的奇特享受是建立在香港災連禍接之上的，是建立在香港百姓、各行各業水深火熱之上的。對此，她會有甚麼愧疚嗎？今次上京面聖，又聽到了一大堆讚美之言，據云她感到巨大鼓舞。看來如此這般的「奇特享受」，她是會心安理得享受下去的。非如此，怎麼對得起朝廷的充分肯定和信任？怎麼對得起上天給她安排的特別好命？

這樣子的滿心歡喜，林鄭已有多次了。朝廷對她的誇獎層層加碼，老百姓一次次心寒失望，反對派則一次次偷着樂。誰都知道，朝廷指望林鄭止暴制亂實乃望天打卦也。