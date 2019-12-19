不患寡而患不均，不患貧而患不安。貧富懸殊是老大難問題，也是世界性普遍問題，香港之所以特別嚴重，不僅因為堅尼系數幾乎冠絕全球發達經濟體，也因為貧窮長者特別多，更因為青年貧窮率特別高。港府日前公布，多達九萬名十八至二十九歲青年被界定為貧窮人口，青年貧窮率達百分之十二點六。

長者退休後沒有工作收入，許多人只能靠積蓄或年金生活，跌落貧窮線下並不奇怪，而這麼多青年淪為貧窮人口，則絕非發達社會應有的現象。港府高官歸咎於不少青年「裸辭」，導致一段時間內沒有收入，因而成為貧窮人口。這種說法雖然有推卸扶貧不力的責任之嫌，但也不是完全沒有道理。有些年輕人好高騖遠，高不成低不就，寧願做「雙失青年」，也不願腳踏實地，淪為貧窮一族何足為奇。

許多年輕人彷彿有滿腹牢騷，既埋怨找不到好工作，也抱怨買不起房子。其實從來沒有不勞而獲這回事，一切都要靠自己努力，好工作不會自動找上門，買房子更不是一件輕易的事。除了含着金鑰匙出世的少數幸運兒，世界上有多少年輕人一踏入社會工作就可以買房子？老一輩香港人誰不是經過多年奮鬥才擁有自己的物業？

在溫室中長大的年輕人，沒有經歷風風雨雨，沒有受過生活磨難，因此容易養成驕嬌二氣，一切以自我為中心，總是怨天尤人，看任何東西都不順眼，對任何事情都不滿意。反對派正是利用這一點，唆擺年輕人充當政治炮灰，將他們推向不歸路，將香港拖入絕境。在黑色暴亂中，年輕人叫喊「光復」、「革命」，肆意破壞，實際上他們根本不知到底要光復甚麼，更不知甚麼是革命。

如果說掌握了青少年，等於掌握了未來，那麼失去了青少年，顯然就是失去了未來。香港深層次矛盾剪不斷理還亂，既有貧富懸殊問題，更有青少年問題，既患不均，更患不安。