俗語有云，聞風先遁，乃是動物的本能，有甚麼風吹草動，便立即逃生。投資市場是金魚缸亦是鱷魚潭，稍一不慎畢生心血便會化為烏有，投資者跟紅頂白，愈旺愈有熱錢流入，走下坡的市場往往雪上加霜，現在的香港在投資者心目中應該是砒霜，千萬碰不得。英倫銀行日前透露自四月起有約五十億美元，即是等於港幣三百九十億的資金從香港的投資基金撤走。金管局回應則指英國引述的數據可以是投資者的資產調配，未必牽涉貨幣兌換，並非必然會導致資金流出。

記得十月時有傳香港資金紛紛流往新加坡，當時金管局的回應亦是類似，否認有走資情況。這些官腔說話有幾多人會信呢？市場信心是由客觀環境構成的，香港的暴潮平亂無期，中美貿易戰是長期戰，香港作為籌碼亦是磨心，身不由己。政府所做的亦十分矛盾，一方面大聲警告反對派正在摧毀香港經濟，玉石俱焚；另一方面亦不能過分唱淡或唱衰香港，影響投資者信心。這種精神分裂的狀態，可能特區官員習以為常，一邊綏靖求和要求對話，另一邊強調止暴制亂委派警方嚴正執法、武力升級，究竟廢官們心裏想要甚麼，他們自己亦未必清楚。

投資者無謂猜啞謎，避之則吉，走為上着。無論是改投向新加坡、日本或傳統歐美市場，其投資環境大致上落不大，風險相對較低。特區沒有開辦賭場，但現在每一天都有各方勢力在此「豪賭」，反對派不斷「晒冷」，香港政府「二仔底死跟」，中央的底牌一直不肯揭開，諱莫如深，暫時贏家便是布下這場賭局的外部勢力，做莊不斷抽水。無辜的香港市民不願陪賭，惟有抽身而退，移民申請急增，無論是歐美澳加台灣或馬來西亞，此刻在港人心目中都是避風港。這場政治風暴吹走的不止是資金，也包括人才。特區人財兩失，注定是最大輸家。