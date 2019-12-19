傳媒報道，中大校長段崇智，在上月中大反修例衝突，蒙面黑衣人與警方在中大校園門口二號橋之役中，與示威者和警方斡旋，雖然失敗而去，卻令他獲得英國泰晤士高等教育（Times Higher Education，THE）選為二○一九年高等教育界的年度人物之一，是亞洲地區唯一獲獎的大學校長。泰晤士高等教育讚揚他在十一月中大校園示威事件中的表現，指當時其他大學高層正為示威情況困擾，段崇智卻勇敢地為校園和學生站出來，嘗試尋求和平解決的方法。

消息一出，網上即讀到不少讚揚段崇智校長的訊息。例如下面一段：

「人一定要有勇氣同（和）原則。段崇智本來同（與）其他垃圾大學校長一樣，對政府唯命是從，但佢（他）能夠被學生感動，勇敢譴責警方暴力，在中大被圍攻時，為學生發聲，及建議學生在適當時機離開中大，實在救了不少學生及示威者。」弦外之音，是讚揚段校長向那些辱罵他、向他掟溪錢的學生投降，遵從學生「教導」，譴責警方暴力。在中大被警方進攻時，私下安排學生在犯法後離開中大，免受警方拘捕。

下面是另一段：

「段崇智有今日嘅（的）聲譽，實在應該多（感）謝學生，更加應該多（感）謝其他不堪校長，因為其他校長的不堪，更能凸顯他被學生激發出的勇氣。段崇智今生可以無憾。」這話倒有借段崇智校長得獎，明言貶伐其他保持中立、不偏不倚、譴責一切暴力的大學校長了。倒不曉得泰晤士高等教育是否也認同這立場，認為「不偏不倚、譴責一切暴力」是懦弱的表現，顯示了其他大學校長不堪，一生抱憾，單單段校長「譴責警方暴力」才值得表揚，「今生可以無憾」。

作為中大校友，我不知是否應該感謝段崇智校長，因為他的「勇氣」，一視同仁地保護了校園內蒙面黑衣派人士，不論是否學生都在他庇蔭之列。他成功拒絕了警方進入校園，保障了大學校園的「學術自由」，提供了自由開放的環境，讓蒙面黑衣派隨處製造武器、令中大得到暴大的「美譽」、令大學校園變成兵工廠、武器庫，儲存了近四千支汽油彈；實驗室大量危險物料丟失，至今未見尋回，有利暴徒在校園內外製造各式武器，讓這些武器在香港遍地開花，可以無差別地傷害一般市民。感謝段校長鼓勵藏身中大校園的蒙面黑衣暴徒，給他們機會攻擊搗毀中大的校內設施、東鐵站和附近的路軌，令大學站被徹底破壞，令東鐵到今天駛過仍然需要減速，讓乘客可慢慢欣賞中大的美麗校園。

不如提名段校長競逐諾貝爾和平獎？