黑暴爆發至今，氣勢大不如前，雖仍有零星暴力事件，但「殺傷力」大減，這應歸功於警方大規模拘捕並搗破多個勇武組織。隨着謊言一個接一個爆破，繼太子站六死者全部翻生這天大笑話後，連「爆眼女」醫療報告覆核案都被高等法院判以敗訴，抹黑陰謀不靈光，搞到冇嘢好搞，惟有大力鼓吹所謂的「黃色經濟圈」。

由一班幼稚的黃絲搞「規劃經濟」，未成氣候已鬧出無窮笑話。例如有Cafe老闆不滿要他們為所有黃店顧客提供優惠，意即持A黃店帳單去B黃店消費，B黃店必須打折，以此類推，並強迫黃店玩「儲印花」，被該老闆大鬧為多此一舉，寧將部分盈利捐往某基金也拒絕跟從。又如有食店過去曾為示威者免費提供樽裝水，被標籤為黃店，惟老闆拒絕標籤。更有小店被指由藍轉黃，因而受到黃絲質疑。還未開始已內訌不絕，會有成功的可能嗎？

這些還是冰山一角，有沒有可行性才是大問題。所謂黃色經濟圈，美其名曰抵制藍店，令藍店無法生存，實現純香港人的經濟活動，其實骨子裏又是港獨那一套，擺明就是要去中國化。問題是，去中國化做得到嗎？別說食店食材絕大部分來自內地，即使他們轉而採購外國進口貨，成本數以倍計跳升，不論是經營者還是消費者，長遠都不可能吃得消；就說網購消費，每天醉心淘寶的黃絲大不乏人，起碼筆者便認識不少，就算他們不淘寶，但網購速遞幾乎由順豐包攬，如何抵制？

香港從來都是一個多元化的社會，人們有言論自由、選擇自由、出行自由，但自從黑暴爆發，這些自由完全被剝奪，連消費都要分藍黃本已荒謬，暴徒更動輒對藍店打砸燒，無法無天。這些不法行為放諸任何文明社會都不可能容忍，偏偏在香港有不少人叫好，此地民智不開可見一斑。作用力愈大，反作用力亦愈大，黃色經濟圈惹人反感，注定爛尾收場。