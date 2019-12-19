中美兩國終於達成第一階段的貿易協議，這場商業戰爭即使未能終了，最低限度也不至於惡化，世界總算少了一個大患。至於談判結果是何者佔優勢，則言人人殊，美國有議員批評白宮向北京屈膝，香港則有評論者認為這是新的《馬關條約》，我方喪權辱國太甚。

平情而論，美方不是沒有讓步，當初美國總統特朗普揚言，要簽就一定是全面性協議，不接受分階段的；如今白宮卻退讓了，協議起碼會分兩階段簽。早前，傳聞美方要求中方購買農產品要每月定額，此舉甚是嚴苛，中方拒絕，白宮代表也無法再堅持。

但中方的讓步亦委實不少，據美國談判代表預計，對華出口額將大增一倍，也就是說，中國要一下子每年增購超過一千億美元的貨品，壓力實在不小，更不要說協議中有很多要求中國大量開放市場的條文了。檢點下來，中美首階段協議，中方是輸多贏少，雖不至於喪權辱國，但在面子上肯定不好看。

中國制訂外交政策要立穩腳跟，弄清原則、方向，內地很多評論者鼓勵國家要硬起來，敢於拚搏。中央不是沒嘗試去做，一年多前，美國決定向價值五百億美元的中國貨開徵重稅，北京堅拒屈服，以牙還牙。筆者期期以為不可，覺得現階段對美國全面開戰，敵強我弱，勝算太低，建議打落門牙和血吞，讓美方嘗少許甜頭算了。

其時，北京卻沒有退讓，嘗試硬磕下去，到頭來美方對中國貨徵稅的範圍不斷擴大，招數勢挾風雷，後來中南海大抵也覺得難以抵敵，終究還是低了頭。但如今的損失比去年美方第一階段徵稅時大得多了，我方白忙一場，賠了夫人又折兵，何苦來哉？

所以，北京要好好估量一下自己的實力，能硬之處要硬到底，但不能硬之處，暫時還是要隱忍。