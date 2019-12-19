反修例風波已逾六月，然而示威暴行不斷，社會動盪，人心虛怯，真係香江處處有啼痕；特區政府紓困又不到位，年近歲晚，有大機構請吃無情雞，原因係經濟衰退，加上社會氣氛惡劣，復甦無期！香港前景，都真係幾灰㗎！

嗱！香港經濟被內憂外患夾擊，資金正迅速流走。英國央行英倫銀行指自四月起約有三百九十億港元資金從香港投資基金撤出，意味若失業率持續上升並拖累樓價表現，或觸發物業市場炒家沽貨離場，勢釀新一輪走資潮！

不幸嘅事實就在眼前，受到黑暴衝擊影響，飲食業失業率創八年新高，業界指出，原應是訂座爆棚嘅冬至、聖誕節及農曆新年，訂座率至今僅得六成，擔心農曆新年過後會再爆結業潮。實情係家陣已十分嚴峻，不少工會稱有好多工友被削薪百分之十至二十，被迫放無薪假，有啲又工時不足，總之，一個字，就係「慘」！

講真，政府推出四輪紓困措施，財委會只係通過首輪措施，好似綜援、生果金、長者生活津貼及傷殘津貼等受惠，趕在農曆新年前發放，廢柴政府已喜不自勝，幾乎要敲鑼打鼓、燒炮仗公告天下：睇吓！政府幾叻！幾咁英明神武！對照民生凋敝，百業蕭條，衣食住行樣樣貴，一粒糖嘅「紓困」，又何足道哉！

看官，還不足兩星期就踏入二○年，以往每年除夕煙花倒數，維港兩岸例必吸引數以十萬計嘅市民倒數歡呼，不過今年取消咗，冇呢隻歌仔唱喇！廢柴政府話以加強版「幻彩詠香江」配合部分大廈樓頂發放煙火，並首辦大抽獎畀市民參與喎！老朽就冇乜興趣喇，「浮生只合尊前老」，野村自酌，但祈望「故人早晚上高臺，寄我江南春色一枝梅」！內地近年興起「夜經濟」，帶動飲食業一片好景！反觀香港在烈火暴行下，旅遊、餐飲、零售仆直。幻彩詠香江，雁過斜陽，草迷煙渚，太平山頂嘅夜色，留待林鄭及其廢柴高官自己欣賞到飽！