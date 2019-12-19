無知很可怕，自以為聰明的無知更白癡！持續逾半年的黑暴讓香港多了一批洋奴才，他們雖不像民初時期的買辦、經紀般對洋人伸不直腰，但骨子裏的奴才根性恐怕更重、更劣。

洋奴才過去幾個月努力「逢迎」，每逢海外有政經大事，都會立即熱臉孔湊上去博存在感，早前美國通過所謂香港人權法、英國近日大選保守黨大勝，都有本地洋奴才搞活動擦鞋。可笑的是，洋奴才有肉體無靈魂也沒智商，鬧出國際笑話都不知道「臉紅」兩字怎麼寫。

有洋奴才早前到英國駐港總領事館外，舉行恭賀保守黨大勝的活動，他們高舉英國旗，洋洋得意地聲稱「有請小鳳姐」（意即高歌一曲《喜氣洋洋》），洋人明不明？不重要，只要英總領館的人員陪玩接信就好，他們自然會把握機會哀求主子，提出所謂訴求。

洋奴才其中兩項要求特別要說一下，他們要求約翰遜領導的保守黨新政府上台後，向中國及特區政府施壓；二是要求英國新上任政府動用國家權力，取消《中英聯合聲明》，同時收回香港。據報，當日參加這場恭賀勝選活動的洋奴才全是蒙面年輕族，有人自稱大學生。

如此失禮失節的大學生，應立即取消學籍。聯合聲明是兩國於上世紀簽署的國際外交文件，中國政府不止一次說過，聯合聲明至九七年七月一日香港主權移交便已成為歷史文件，不具任何效力了。但英國卻認為聲明提到保障香港生活五十年不變，故其有效期要至二○四七年。有效與否，聯合聲明都只是一份安排過渡的協議。

可笑的是，洋奴才竟以為英國還有權力取消這份文件，還有權力從中國手上收回香港。這批奴才寧做英國犬、不做中國人，為何不直接衝進英總領館、或往倫敦向英政府申請政治庇護，這樣奴才圓夢，皆大歡喜也。但奴才向來只敢在門口狂吼，最擅長便是創作幻想曲，香港有這樣的敗類，實在令人臉上無光。