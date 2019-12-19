被視為中美貿談首階段協議「死線」的十二月十五日，在雙方落實暫緩加徵新關稅的和平氛圍下悄然過去。本港時間十二月十三日晚，中美雙方幾乎同步會見傳媒，交代第一階段協議的磋商結果。有趣的是，就在中方輕描淡寫交代協議內容框架之同時，美方不斷把中方「留白位」填滿並自揭底牌，中方是否真的如美方所說那樣「照單全收」，成為今後貿談一大看點。

美國貿易代表萊蒂澤表示，美方希望明年一月初在華盛頓與中方簽署首階段協議，並在協議簽署日起計卅天後，實施削減進口中國商品關稅的新一輪措施。

魔鬼在細節，從美方透露的首階段協議文本內容看，美方對中方的所謂讓步，其實只是開天索價落地還錢的把戲而已，中方拒正面回應美方所言是否屬實，足見協議內容「機關重重」。

首先，雖然美方暫緩十二月十五日對一千五百多億美元中國商品加徵百分之十五關稅的措施，並把今年九月一日生效、對一千二百億美元中國貨品加徵的百分之十五關稅減半至百分之七點五，但二千五百億美元中國商品加關稅百分之二十五，則維持原判。特朗普一度揚言將有關稅率從百分之二十五加至三成，這一維持不變在美方來說是讓步，但對中方來說，這只是特朗普收回胡言亂語的合理之舉而已。

美方削減對中國商品關稅的幅度遜於外界預期，要求中方增購美國商品和服務的胃口卻依然巨大，中方全撤加徵關稅的堅持距全面落實還有漫漫長路，又要滿足華府無厭足的貨貿服貿出口苛索，中美平等磋商從何談起？據萊蒂澤表示，按照首階段協議文本，作為換取美方削減加徵關稅條件，中方承諾未來兩年再向美國「額外進口」至少兩千億美元的貨物和服務。

同時，中方還承諾在未來兩年向美國「額外採購」三百二十億美元農產品，相當於中方今後兩年，平均每年要採購四百億美元美國農產品。從萊蒂澤披露的協議文本內容可見，因「通烏門」面臨被國會彈劾的特朗普，擺明將中方當成政治籌碼提款機，冀能透過一紙美方全面佔優的貿易協議，向選民證明自己即使真的成為「被彈劾總統」，其「選民利益優先」的金漆招牌不會因此蒙污，明年大選民眾可放心投他一票。

更重要的是，按萊蒂澤所說，協議包含的糾紛調解機制，理論上特朗普可以「莫須有」為難中方，恢復已被取消的加徵關稅，繼續打美國優先牌拉攏選民。舉個例子，若美方一口咬定中方以競爭性貶值人民幣方式獲取貿易優勢，又或在開放金融市場方面未達華府預期，採購美國商品和服務金額不符合協議規定，甚至處理美方提出之知識產權疑被侵犯投訴不夠公正和迅速，特朗普均可在短時間內把對中方所作的讓步統統撤回，甚至把加關稅措施加辣，迫使中方接受更嚴苛的和解條款。

中美首階段協議的達成，是中美貿易問題否極泰來的開端，抑或是角力沒有最激烈、只有更激烈的地獄之門？中美貿談何去何從，明年一月初是另一關鍵節點。