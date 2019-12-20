正論：奪命車禍頻上演　氣數已盡有迹尋

二○一九年的香港，愁雲慘霧，風雨飄搖，即使還有不足半個月就成過去，上天也不讓這個小城市好過。一輛九巴日前在粉嶺公路疑避車失控，猛力撼向大樹，車頂被劏開，多名乘客被拋出車外，導致最少六死三十九傷。佛家說的「人間煉獄」，莫過於此，如果說香港氣數已盡，雖不中亦不遠。

事發於周三下午，一輛來往灣仔至粉嶺的九巴，沿粉嶺公路往上水方向駛至松柏塱對開之際，車長疑扭軚閃避突然切線的泥頭車導致巴士失控，釀成慘劇。特首林鄭月娥作出震驚狀，要求各部門提供協助；運輸署及社署則例牌要求巴士公司提交報告及向死傷者提供援助；九巴亦聲稱配合調查，且不忘強調車長通過驗身，巴士通過驗車，相信意外不涉人手不足等問題。

一切都擺出按機制辦事的模樣，似乎事件純屬意外，然而六條人命就此消失，真的能嘆句不幸就此了事嗎？可以看見，巴士奪命意外近年頻頻上演，一七年底，深水埗有巴士剷上行人路，釀成三死二十九傷；去年二月，大埔車禍奪走十九條生命更是震驚全城。統計數據顯示，本港交通事故每年都有約一萬六千宗，平均每天近五十宗，致命交通事故每年更有一百多宗，令人咋舌。奪命車禍層出不窮，這不僅是個別司機的駕駛態度問題，而是整個交通管理制度百孔千瘡，官不殺伯仁，伯仁因官而死。

君不見，大埔車禍後，港府煞有介事成立獨立檢討委員會，委員會提出四十五項改善建議，包括巴士加裝安全帶及加設車上攝錄裝置等，惟落實進度緩慢，部分建議更是不了了之。例如全港六千多輛巴士，直到明年也只有千多輛完成加裝安全帶，而在規管備受詬病的司機超時工作方面，港府更直認「無能為力」；更別說巴士車禍一年多達二千二百宗，但局方從無懲罰機制，只知維護商家利益。更要命的是，道路基建增幅遠遠落後於車輛增長，當局對交通監管不足之餘，就連路邊樹木也管理不善，以致公路危機重重，奪命悲劇怎麼可能不是沒完沒了？

在玄學角度上，人有人運，物有物運，地有地運，天有天運，一切都是依軌迹而行，早有定數，這不是迷信，而是中華民族五千年積累下來的智慧。香港過去被譽為福地，極少天災人禍，每次都能化險為夷；回歸前，港英政府行政主導，強勢有為，公務員及執法隊伍更被譽為世界一流，為何這一切到了回歸後即走樣變形，換了另一番光景？這些年，香港惡運連連，福地淪為亂地，不僅車禍多，瘟疫多，賊匪多，基建醜聞多，就連政治暴亂也愈演愈烈。說穿了，正是盛極而衰、物極必反的道理。

這絕非危言聳聽。香港大勢已去，從一波未平一波又起的亂象已可得到印證，奪命車禍只是冰山一角，從港鐵驚爆四十年來首次列車相撞事故，到沙中線醜聞井噴式大爆發，反映過去傲視全球的基建質素一去不復返；瘟疫長爆長有，連全球首例的大鼠傳人戊肝也在香港發生，衞生環境每況愈下，全港十八區都是老鼠樂園；至於南亞假難民姦淫擄掠，無惡不作，更增添社會怨氣，有人說香港「撞邪」，簡直是一語中的。

當然，最令人深有所感、相信香港氣數已盡的，自是不知伊於胡底的反修例暴亂。在這半年多以來，香港每日都被黑色恐怖所籠罩，暴徒殺人放火、打人「私了」、毀商舖砸鐵路，無法無天；年輕人叫囂攬炒，自毀長城，連香港「最值錢」的法治、治安、經濟都肆意破壞，導致百業蕭條失業率飆升。剛過去的區議會選舉，近六成選民支持反中亂港，更令北京心寒。面對亂象層出不窮，違法暴行此起彼伏，港府竟然姑息養奸，部分市民更是拍手叫好。如果這都不是「撞邪」，不是「衰開有條路」，怎樣才是？

漢代董仲舒有天人感應之說：「國家將有失道之敗，而天乃先出災害以譴告之，不知自省，又出怪異以警懼之，尚不知變，而傷敗乃至。」香港厄運連連，凶兆不斷，月初長洲甚至發生極罕見的地震，顯然不是巧合這麼簡單。上天一再作出警示，港府仍然不知自省，部分港人仍然繼續沉迷鬥爭，「傷敗乃至」就是必然結果。二○一九年即將過去，新一年恐怕不是走出困局，而是進一步走向沉淪。