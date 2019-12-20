神州觀察：沉冤昭雪靠僥倖　依法治國淪笑談

一個有冤無處訴的社會，必不能稱法治社會；若連冤案也非靠執法部門主動跟進偵辦，而需憑偶然因素僥倖揭發，那這樣的法治無疑更像個笑話。

轟動全國的湖南「操場埋屍案」日前在懷化市中級人民法院開審，案中主犯杜少平依法被判處死刑，夥同殺人的羅光忠被判死緩；其他涉案公職人員除遭各種黨紀政紀處分，並已針對各人涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，案件至此便算告一段落。

然而回看本案，卻處處凸顯出內地司法及涉黑惡腐敗之甚，公權力之於百姓竟如高牆鐵網一般，踐踏法治、翻雲覆雨之易令人窒息。試想一個勇敢抵制「豆腐渣」腐敗工程的正義老師，竟落得被錘殺、埋屍十六年的下場，寧不叫人心寒！而從涉事學校校長、主任到教育局，再到當地公安系統、政府官員或通風報信，或遮掩罪行，或拖延辦案，百般阻撓及迫害伸冤家屬，並可持續十多年，真不知當局是如何推進法治建設的。

更可悲的是，本案之所以被揭發，竟是出自犯罪團夥成員的立功檢舉。中央掃黑除惡督導組於今年四月初進駐湖南，不久杜少平的犯罪團夥便迅速被打掉，且當地警方還一口氣搗破了數十個長期盤據的涉黑惡團夥，「業務量」高踞全省第一，堪稱神勇。饒是如此，當地警方亦未向中央專案組「坦白」操場埋屍案，專案組更是在一名涉案成員主動交代下才得知此事，可見有多僥倖及荒唐。如今想想，若沒有掃黑除惡，若是該成員「捱義氣」未作檢舉，或早因作惡死於非命，是否意味冤死者將會永不見天日？

由此更加叫人懷疑，類似冤案到底還有多少？又有多少含冤之人因同樣的法治腐敗問題，至今仍然伸冤無門，及正在遭受各種無法想像的打擊報復？譬如同因伸張正義而遭槍殺的湖南教師李尚平，當初怎就被鑑定成死於交通事故了？十多年無人理會，為何又是等掃黑除惡督導組來了，才開始懸紅緝兇？

再如最近鬧得沸沸揚揚的「反腐英雄女兒」失蹤案，當地警方雖被家屬以行政不作為告上法庭，但結果如何誰又能說得準？畢竟各種保護傘、關係網盤根錯節，剪除不易，阻力更無處不在，就像雲南那位「亡者歸來」的孫小果，總覺得當局有些想讓他「留着過年」的意思，看得人一頭霧水。

很顯然，當局喊了幾十年的依法治國口號，在一些地方真的就成了口號，打虎拍蒼蠅、掃黑除惡最後都得靠朝廷出手，必須由欽差大臣到場，高舉着尚方寶劍才有人做事，那還要各級機關衙門做甚麼？而這樣的行政體系又怎能徹底杜絕徇私枉法、草菅人命之事，使人民真正免於恐懼？