世界視線：保守黨強勢消獨　蘇格蘭工黨當災

英國保守黨首相約翰遜在大選中高票連任，不僅為他的脫歐之路大開綠燈，亦令他面對蘇格蘭的獨立訴求時有了民意底氣。當蘇格蘭民族黨黨魁、蘇格蘭首席部長施雅晴，於大選次日向約翰遜提出二次獨立公投時，被他一口拒絕。雙方話不投機，施雅晴改為向工黨喊話，要求他們加入支持二次獨立公投的陣營，但又給工黨帶來了新的難題。

郝爾彬領導的工黨在大選中慘敗，施雅晴「功不可沒」。她在大選的最後衝刺階段，高調呼籲蘇格蘭民眾支持工黨，以換取郝爾彬執政後，容許蘇格蘭舉行二次獨立公投。投票結果顯示，施雅晴試圖將工黨上台與蘇格蘭獨立掛鈎，顯然嚇怕了全英各地的統派選民，成為工黨落敗的推手。

工黨在蘇格蘭的選舉結果尤其慘烈，喪失了六個下議院議席，目前只保住一席。相反，蘇格蘭民族黨卻從保守黨和工黨手中，合共奪走十三席。目前在蘇格蘭的五十九個議席，該黨已佔據四十八席，在國會的影響力不容唐寧街漠視。

在遭到首相府回絕後，施雅晴再次確立了黨綱，就是推動蘇格蘭明年舉行二次獨立公投，脫離英國後以獨立國家地位重回歐盟懷抱。她為此還特別向蘇格蘭的工黨黨員招手，要求他們一同支持公投，無疑令元氣大傷的工黨百上加斤。

首先，蘇格蘭民族黨不斷展示與工黨的「特殊友情」，會進一步加劇英國各地統派公眾對工黨的疑慮，進一步削弱工黨在英格蘭等政治保守地區的影響力。其次，施雅晴的舉動同時會刺激蘇格蘭工黨的分化。

因為在傳統上，工黨較為支持向蘇格蘭、北愛等有分離傾向的地區下放權力。但是，獨立公投屬於「大是大非」問題，身在倫敦的工黨中央領導層其實並不支持，然而蘇格蘭地方支部的態度卻要更為靈活。在經歷今次大選慘敗後，蘇格蘭工黨便有意見認為，工黨應該更積極考慮公投的可能性，以爭取當地民眾支持。

如果工黨中央與蘇格蘭支部的矛盾加劇，從而引發地方的分裂與變節，就可能導致工黨在蘇格蘭的消亡，工黨亦因此不再夠資格充當一個全國性的大黨。