功夫茶：時局動盪經濟差　聖誕也難展歡顏

踏入十二月，意味一年將盡，往日歲月靜好嘅日子，功夫茶都會諗起呢副對聯：「美景良辰，喜見天時初轉泰；光風霽月，幸逢人事又重新。」畢竟，活着總要向前看。然而，每年十二月，未到聖誕前夕，香港已有一番吸引人嘅氣象：大商場火樹銀花、張燈結綵，充滿濃濃嘅節日氣氛，可惜如今已不再。

香港人愛過聖誕，甚至多於新年，尤其年輕一代，這是不爭嘅事實。基督降生，照亮人間！還不到一星期就係普天同慶嘅聖誕節啦，以往大型商場嘅聖誕裝飾無不各出奇謀，多姿多采迎佳節，巨型聖誕樹也必亮麗奪目，叫人一見傾心；至於中環商廈、尖沙咀華麗璀璨燈飾，閃耀着多少戀人嘅浪漫情懷、小孩美夢盡是心愛聖誕禮物。

如今隨着烈火暴行不曾稍歇，大型商場周不時有九唔搭八嘅「和你唱」，黑衣人一時熱血沸騰上腦，恍如打了雞血或神打上身，又衝入食店盡情破壞，掀桌倒枱。香港步入亂世，仲有法治精神咩？基於安全考慮，各大型商場慳得就慳，既然時局動盪經濟差，生意仲衰過沙士，在商言商，無必要傾盡心力點綴人間浮華夢，節約就是王道！

嗱，一片裁員執笠潮下，民生多艱，廢柴政府紓困扶貧又無能。燈飾不璀璨，冷清過聖誕，經濟前景不明朗，聖誕節消費市場梗係受壓喇！有調查指，百分之四十六市民今年預算聖誕消費會比去年減少，比例創十一年新高。

其實，唔使調查都知，俗語話齋，好天攞埋落雨柴，落雨攞埋好天曬。依家冇靈魂政府扶貧無方，愈扶愈貧，貧窮人口高達一百四十萬！喂，基層仲有「落雨柴」可以曬咩？曬香港腳就可以！喺咁嘅「包皮環境」下，講真，年近歲晚，分分鐘可能被老闆請食無情雞，仲會有心情同一家大細去歎聖誕大餐咩？

至於消費預算方面，百分之三十八嘅人話會使少過五舊水，計劃花費兩千個大洋以上嘅人只得百分之十三。調查發言人就話數字反映今年香港內需降低，聖誕市道表現將會傾向疲弱。功夫茶不禁「咭」一聲笑出來，「真係高見」！大哥，有錢豪花都唔留港消費啦！冇氣氛冇安全感，係都過大海，沾一沾「龍駕鏡海時和歲豐」嘅濠江旺氣啦！「香港幾好都有」已隨烈燄暴行而逝，港人聖誕節有光華射也難展歡顏！

至於對經濟環境失望，好正常啫！若然政府依然靠把口止暴制亂，冇辦法解決「深層次矛盾」，牛鬼蛇神當道，漢奸走狗亂吠，社會點會安穩？經濟憑乜露曙光？天道無親，唯德是輔。林鄭及其廢柴班子再不作為，唔通又厚着面皮迎接新一年？