近日，反修例暴徒化整為零，用打游擊戰的方法，在港鐵站、道路、商場、店舖打砸燒地破壞。規模因人數減少而縮小了，但由此造成在社會裏的黑色恐怖反而增加，因為不知他們甚麼時候在甚麼地點進行破壞，而破壞的惡劣程度並沒有減少。警察則疲於奔命，難以迅速遏止。

就警察已拘捕的暴徒，學生的比例接近四成，應多屬中學生，或許因為他們無知盲動，走在前線，故被捕者多。但每次行動，他們中間都有成年人在旁引導和監督，中學生們只不過是被人操縱的打手和工具。根據警方數據，在九月開學之後參與暴動的中學生增加，原因是同學、朋輩的串連，抑或是受教師蠱惑引導，還是二者都有？

無論如何，中學變成發動學生參與暴動的平台了。由此而生的問題是，這些中學，其校方、教師實際上在做甚麼呢？學生示威和參與暴動，肯定對上課和學業有損，校方和教師很容易察覺。知道而又沒有作為，便是默許、鼓勵，以至發動學生參與。示威中有教師帶着學生現身，暴動亦有教師參與，這些教師已有違專業操守，甚至犯法被捕，校方竟無動於衷。不少中學淪陷於政治，便不是危言聳聽！

從九月開學起，數以百計的中學生參與暴動，或許他們不是屠龍小隊、V小隊的死士，卻是暴動和破壞的主力，且當大學生開始撤退，愈來愈多的中學生頂替了大學生原來的先鋒角色。這顯然有動員的效果，也有動員的機制，以及跨校的協調，應該不可能是中學生自發自主的行為，他們缺乏資源、學校網絡的關係，以及與動亂背後大台的直接指揮關係。也因此，這種動員首先是中學的教師所為，在校內組織、發動學生參與示威與暴動，在校外作為與校內聯繫的中介、樞紐，並且接收資金、物資，安排學生參與，作為他們的後勤、監督和被捕時「搶犯」的力量，「搶犯」不成就聯繫有關法律援助等等。

這些教師已成為了「革命」的主要骨幹，但在每間學校的教師以外，應該還有跨校的組織來統籌和指揮他們，這個角色便非教協不可，因為教協已有跨校的組織網絡、宣傳渠道，還有教協「企業」提供的金錢與物資。

把這些關係連接起來，便看到「中學生─教師─教協」的金字塔發動與指揮體系。教協之上或其背後便是政黨、教會和它們的外國勢力。

這是一場顏色革命，因而組織嚴密。全是戰爭的作戰體系，特區政府及中央政府應該怎樣對應呢？