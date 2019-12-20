「無可奈何花落去，似曾相識燕歸來。」香港陷於黑色暴亂而無法自拔，澳門則迎來回歸二十周年大慶，一念地獄，一念天堂。國家領導人對澳門的加持和祝福，有如錦上添花、如虎添翼，相對於內亂不已、急速墮落的香港，兩者根本無法相提並論。

同樣的一國兩制，演繹着不一樣的故事，澳門的成功，反襯香港的失敗。過去香港各方面條件都比澳門優勝，地方比澳門大，家底比澳門雄厚，回歸也比澳門早，沒想到竟出現完全相反的結局。短短二十年，澳門由回歸前基建落後、治安敗壞的「梳打埠」，發展成以博彩旅遊業為龍頭，以服務業為主體，其他行業協調發展的繁榮城市，人均GDP躍居世界第二。反觀香港回歸二十二年來一直在原地踏步，甚至不進反退，人均GDP被澳門超越近一倍，這場黑色暴亂更將香港進一步推入深淵，隨時萬劫不復。

既然香港靠不住，中央只好另起爐灶，除了支持上海、深圳等內地城市全方位發展，亦計劃將澳門打造成另一個國際金融中心，即使不能完全取代香港，起碼也可以分散風險，應付不時之需。對此， 持有「大香港」心態的人也許不以為然，他們總是自高自大，瞧不起澳門這個「小兄弟」，其實一切事在人為，過去香港可以由小漁村發展成國際金融中心，為何澳門不可以？深圳可以由邊陲小鎮發展成舉世矚目的國際都市和科技重鎮，為何澳門不可以？

何況今時不同往日，以當今中國的綜合實力，要錢有錢，要人才有人才，要科技有科技，要地方有地方，絕對有能力協助澳門進一步發展，成為國際金融中心何足為奇。香港有些人不是揚言「攬炒」嗎？他們可以「炒死」香港，但阻止不了整個國家的前進，也阻止不了其他城市的發展。不怕不識貨，最怕貨比貨，當濠江發展成「大澳門」時，香江恐已變回「小漁村」，只能供遊人憑弔。