環看全球，有哪一個繁榮發達的城市，大學生未畢業已經想申請公營房屋？還有年輕人為了符合申請公屋入息限額，寧願做一份工資較低的職位；又有年輕女性辭工，做家庭主婦以免總入息超額，更因為輪候時間而影響生育計劃。

樓價高企，買私樓無望，公屋成為大眾的救生圈，可是一般申請者平均輪候時間為五點四年，令到社會出現不少畸形現象，有新婚夫婦因為輪候時間過長，與新生的兒子一家三口分隔中港兩地居住，民怨積累，房策失敗絕對是主要原因之一。

冇靈魂政府沒有想辦法去改善，反而大玩語言偽術及數字遊戲，以圖蒙混過關。運輸及房屋局公布新一份《長遠房屋策略》報告，聲稱未來十年總房屋供應目標降至四十三萬個單位，較之前減少兩萬個，令公營房屋供應短缺由六點七萬個縮減至兩點九萬個，大言不慚地表示供應不足問題「大為改善」。但房委會資助房屋小組主席黃遠輝未幾踢爆，目標數量下跌與香港家庭規模以小型家庭為主有關，家庭規模已由以往平均人口三點一人，跌至二點八人，現時的估算是按每單位二點七人作平均數，長遠房屋需求根本沒有減少。換言之，當局自欺欺人，繼勞福局局長羅致光示範如何無賴地減低貧窮數字，又一次把市民當三歲小童以為幾句說話便可打發。今時今日，平均教育水平大大提高，民智大開，官員質素卻大大倒退，口中常強調獅子山下精神，事實上官僚思想還停留在那部電視劇集製作的上世紀七十年代。

國家領導人敦促港府必須解決社會深層次矛盾，房屋供應短缺是當中最嚴重問題，過渡性房屋、青年住宿、租務津貼等措施又遲遲未落實，社會怨氣愈積愈深，怒火一再爆發，「明日大嶼」遠水不能救近火，反而火上加油，港府本身便是矛盾製造者，再次證明中央是對牛彈琴，所託非人。