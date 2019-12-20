或者香港很多人都已經忘記今年十月發生的「英國貨櫃車殺人事件」了吧，至少近個多月來，不再見有很多本地傳媒集中報道。平時把有關中國的芝麻綠豆事件也一味煲大、故作驚人之言的「評論家」也突然失憶、齊齊噤聲，把事件一筆抹去不再提起。就算曾經引用有關新聞質疑中國外交部，結果被搶白一番的CNN一類傳媒，也不見再跟進報道了。

相信仍然有讀者會記得，案件發生在十月下旬，一輛冷藏貨櫃車從比利時開往英國，在英國的艾薩斯市停泊時，冷藏櫃內被人發現有三十九具屍體，懷疑是藏身冷藏櫃內前往英國的偷渡者。當發現屍體後，警方消息透露死者很可能是中國籍，於是西方傳媒大肆報道，追訪當地的中國大使館官員，希望拿到更多消息。有記者把焦點集中對準中國，指摘正在慶祝建政七十周年的中國，竟然發生國民集體偷渡國外這種不人道事件，說中國欠全世界一個解釋。

不久之後，有關慘劇的消息陸續曝光，開始有人透露部分偷渡者可能是越南人。英國有越南人社區傳出，有關事件是一起集體偷渡安排，出事的是其中一部分偷渡客，並且傳出他們越南的家鄉所在，傳媒追訪到越南，家鄉中人也確認其事，除了當地越南政府協助抽取DNA樣本供英國確定身份外，亦有教堂舉行追思聚會，紀念因慘劇逝世的村民。國際傳媒焦點才逐漸從中國移開，後來更索性不再報道。

幸好部分傳媒如英國《衞報》仍有跟進。據報道，二十三歲的愛爾蘭籍疑犯肯尼迪（Christopher Kennedy）已在法庭被控三十九項殺人罪，另一疑犯二十五歲的貨櫃車司機羅賓遜（Robinson）也被控三十九項殺人罪，愛爾蘭都柏林市亦有一名二十三歲司機哈里森（Harrison）被捕，等候遞解往英國受審。

同一消息報道，我們才首次得知死者的詳細資料：三十九名死者全是越南籍，其中十人未足二十歲，年紀最小的兩人只得十五歲。三十九人中包括八女三十一男。

一樁牽涉三十九名死者慘劇的國際性新聞，竟然會因當事人的國籍而報道有異。英國是慘劇發生地，應算是國際性大新聞，不可能避開。中國內地和香港也會因初期消息透露遇難者是中國籍而特別注意，重點報道。那些出事初期大張旗鼓、咬住中國政府不放的國際傳媒呢？為何當慘劇涉及中國時如此重視，看作是國際性大新聞來處理；當發現死者都是越南籍時，態度立刻轉變，報道變得無足輕重，甚至有意忽視過去。無論是哪個國籍，都是三十九人的性命啊，新聞處理怎可能有如此大的分別？