澳門回歸二十周年，國家主席習近平親臨到賀，外界預料中央將出台多項惠澳措施，助澳門由博彩型經濟轉型至金融產業，包括發展人民幣計價股票交易所、成立人民幣結算中心等。

明眼人都知，這些舉措衝着香港而來，在反修例暴亂一役中，中央對香港社會充斥反中亂港情緒既不滿又警惕，反觀澳門一直以來都是「乖孩子」，多派糖果獎勵不足為奇，讓澳門做香港的「Plan B」亦是順理成章的事。

與此同時，外媒報道指出，為了滿足中美貿易談判第一階段協議，中國每年最少要購買四百億美國貨的條件，中國可能安排每年從美國經香港轉運過來的一百億美國商品，不經香港直接進入內地。若成事的話，別說是對香港脆弱的經濟進一步打擊，更削弱香港作為轉口港和跳板角色的重要性，長遠而言，香港對中國是否可有可無，不言自明。

難為不少香港人仍活在井底自得其樂，以為中國沒有香港會死，認定澳門不可能取代香港國際金融中心的地位。誠然，以目前澳門的條件，不論是人才、港口規模、軟件、硬件都跟香港不可同日而語，但任何事情都不是一蹴而就，十多年前同樣無人想過，澳門會搖身一變成為全球第一賭城，更無人想過，當年供港人北上揼骨買窗簾布的深圳，今日會成為中國的硅谷。

逆水行舟，不進則退。這句說話雖然老土，卻是至理名言。回歸廿二年，香港產業結構不變，唯一「進步神速」的是搞政治鬥爭。反觀各周邊城市在這廿多年間專心一意謀發展，早就換上新貌。習近平赴澳當日，長毛等反對派政客還在港澳碼頭吵吵鬧鬧，部分香港傳媒更因為被拒入境澳門而大做文章，作為香港人，實在覺得面目無光，醜得無以復加。世界局勢瞬息萬變，周邊城市每天進步，我們的政客、傳媒除了汲汲於反中亂港，難道沒有其他更有意義的事情可做嗎？