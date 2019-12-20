一個完全沒有「大佬」的世界，是不成世界的。未來隨着人工智能的發展，社會變得如何，我不敢斷言，但到目前為止，要打倒一切權威是行不通的，世界仍然需要領袖。可惜當代不少人，尤其是香港的年輕人，根本容不下任何權威者，這種逢大必反的性格，又如何能建立出安穩和樂的國度？

香港其中一個最有代表性的權威人物，是行政長官林鄭月娥，你問年輕人是否喜歡她，大抵八成以上都答否，更可能會告訴你，他們不接受欽點的特首，香港應學習西方民主國家，一人一票選領袖。

那你滿以為只要是民主制度選出的元首，香港年輕人就會喜歡，實際上卻不是。你問他們，喜歡美國現任總統特朗普嗎？答案可能是換來輕蔑的眼神；再問，喜歡英國首相約翰遜嗎？答案大多是搖頭。反覆追問下去，數到法國總統馬克龍、德國總理默克爾、加拿大總理杜魯多，以至台灣總統蔡英文，可能都沒有一個是此地年輕人欣賞的。然後，你不耐煩了，請年輕人在全球民主地區中，舉出一個他們認同的領袖吧。最後他們或許就真的舉不出來，沒一個能入得了法眼。

好，再退一步，年輕人開口閉口說希望香港能有全面直選，你跟他們說，假設特區明天就有普選，任何一個泛民主派政客都可以成為候選人，然則，又有誰堪當特首大任？恐怕年輕人也沒能舉出甚麼理想的人物，對李柱銘、何俊仁、陳方安生之流固然嗤之以鼻，就算是年紀較輕的政客如黃之鋒一類，他們也未必信服。所以，你要年輕一輩舉出一個真正值得欣賞的香港政客，可能也是沒有，普選之後誰坐上了第一把交椅，他們一樣有機會造反。

這一輩的人往往不懂欣賞和尊重別人，只欣賞自己，以這種態度搞民主，是搞不成的。